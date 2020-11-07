О карантине задумались даже в Швеции

В Словакии запускают второй этап массового тестирования населения. Неделю назад в поголовной проверке уже приняли участие две трети граждан страны, тогда выяснилось, что около 1% из них заражены. Цель властей — взять анализы у всего населения, чтобы избежать карантина. Тестирование формально добровольное, однако отказавшихся может ждать изоляция.

В Польше же идут по уже накатанному пути, закрывая магазины, рестораны и учреждения культуры. Введено ограничение на чило покупателей в магазинах и верующих в церкви. В Варшаве заявляют, что ес ли эти меры не дадут результата в течение недели, в стране будет введён полномасштбаный карантин. Число заражённых в Польше уже превысило полмиллиона.

В Великобритании, как и во многих других странах, жертвами коронавируса становятся книги: печатные издания не входят в число необходимых товаров, разрешённых к продаже. Владельцы британских книжных магазинов пытаются хоть-как-то сохранить бизнес, организовав объединённую службу онлайн-заказов и доставки — которой придётся конкурировать с такими гигантами, как Amazon.

Во Франции в пятницу новый антирекорд — 60 тысяч выявленных случаев за сутки. Одна из частных больниц в Сент-Этьене на юге страны вчетверо увеличила вместимость отделения скорой помощи и увеличивает число пациентов, которых отправляют в другие регионы. Французский минздрав ожидает пика заболеваемости в середине ноября.

Власти Швеции пока следуют весеннему сценарию: в отличие от подавляющего большинства стран мира, королевство не вводит карантин и изоляцию, а лишь советует своим гражданам соблюдать антивирусные меры. Однако в правительстве констатируют, что осенняя волна бьёт весенние антирекорды заболеваемости и смертности, и этот рост не связан с расширением масштабов тестирования.