Локдаун бродит по Европе

Новые карантинные меры введены в европейских странах к концу недели на фоне роста заболеваемости и числа умерших от COVID-19. Параллельно власти расширяют масштабы тестирования на коронавирус.

Греция и Италия

Пятница стала в Греции днём пробок: люди устремились в гипермаркеты, магазины одежды, косметики и бытовых товаров в последний раз перед началом нового общенационального карантина. Теперь выходить из дома можно только при наличии веских оснований — для покупки еды или лекарств, поездки на работу, занятий спортом или прогулки с домашними животными.

В Италии карантин предпочитают вводить пока на региональном уровне. С пятницы жёсткие ограничения действуют в Калабрии: наряду с режимом изоляции закрыты бары, рестораны и непродуктовые магазины. Администрация региона называет эти меры неоправданными и обещает добиваться их отмены через суд.

Франция

Первое место по учтённой заболеваемости и общему числу выявленных случаев заражения коронавирусом в ЕС занимает Франция — здесь более 60 тысяч инфицированных за сутки и свыше 1 миллиона 600 тысяч заразившихся за время пандемии. Спустя неделю после начала нового общенационального карантина в аэропортах Парижа организуют необязательное тестирование вылетающих пассажиров на коронавирус — речь пока идёт об услуге для тех, кому необходимо предоставить результаты анализов в стране назначения.

Великобритания

В Великобритании тем временем проводят эксперимент по массовому тестированию в масштабах целого города. Такой проект стартовал в пятницу в Ливерпуле. Анализы планируют взять у всех местных жителей и тех, кто регулярно приезжает сюда на работу.

Польша

В Восточной Европе самый высокий уровень заболеваемости и смертности от коронавируса зарегистрирован в Польше — более 27 тысяч инфицированных за сутки. Для новых пациентов с COVID-19 открыли временную больницу на Национальном стадионе в Варшаве — предполагается, что она сможет принять до тысячи заболевших.