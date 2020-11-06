Взгляды на "экстраординарные" выборы из Европы и США

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Даррен Маккафри:

"На этой неделе мы, разумеется, смотрим на положение того Союза, что по другую сторону Атлантики. После месяцев предвыборной кампании американцы проголосовали. Гонка оказалась более напряжённой, чем многие ожидали. Америка сейчас - страна разделённая. Но Джо Байден вплотную приблизился к тому, чтобы стать 46-м президентом США.

Давайте узнаем мнение Европы о происходящем в Америке. С ним на связи из Берлина Яна Пугерин, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям.

Euronews: Это была очень долгая неделя в Соединённых Штатах. Шёл трудный подсчёт голосов, результаты ожидались разные. Как, по вашему, Евросоюз и его лидеры наблюдали за этим процессом? Слегка озадаченно и напряжённо, я полагаю?

Яна Пугерин: Да, я думаю, с лёгким напряжением. По-моему, в Европе ожидали убедительную победу Байдена, а получилось не совсем так. Некоторое недоумение возникло также по поводу того, как Трамп провозгласил себя переизбранным, и почти короновал себя президентом США на следующий срок.

Euronews: Однако многие скажут, что Америка остаётся разделенной страной, и что Европе нужно стоять на собственных ногах. Евросоюз не может просто полагаться на Соединённые Штаты и не может гарантировать, что они будут его партнером в будущем.

Яна Пугерин: У нас в Германии идут очень оживлённые дебаты по этому поводу. Прямо перед выборами опубликовала статью о них немецкий министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она написала, что Европе нужны Соединённые Штаты, что нам без них не обойтись. Давайте откажемся от разговоров о стратегической автономии и давайте строить будущее вместе.

Euronews: Но в каком-то смысле не Трамп создаёт главные проблемы в Европе. Как вы правильно заметили, в ней самой есть глубокие разногласия. Посмотрите только на большинство лидеров Западной Европы. Думаю справедливо сказать, что они хотели бы видеть скорее Джо Байдена в качестве президента. А некоторые страны Центральной и Восточной Европы, возможно, Польша, Венгрия, Словения и другие, поддерживают Дональда Трампа. Но это означает, что по сути, европейская внешняя политика как единая сила становится более сложной, потому что есть большие разногласия по множеству внутренних вопросов.

Яна Пугерин: _Да, совершенно верно. Что касается трансатлантических отношений, то раскол проходит не только через государства-члены Евросоюза. Я думаю, можно говорить о расколе между Восточной и Западной Европой. А в Германии, раскол проходит внутри самой страны. Разные партийные лагеря не знают, как к этому относиться и что с этим делать. Но я думаю, в Центральной и Восточной Европе существует огромное опасение, что без США не было бы никаких гарантий безопасности перед лицом России. В них боятся ядерного шантажа. И я очень хорошо понимаю, почему они хотят остаться с Соединёнными Штатами, чего бы это ни стоило. _

Что ж, после этой экстраординарной недели давайте посмотрим на выборы с американской точки зрения. К нам присоединился Ян Лессер, вице-председатель Немецкого фонда Маршалла (США).

Euronews: Это была в некотором роде экстраординарные неделя. У кандидатов в президенты очень близкие результаты. Этого некоторые не ожидали. Что вы об этом думаете? Как я уже сказал, это самые экстраординарные из всех выборов в США.

Ян Лессер: Это действительно экстраординарная неделя. Но мы знаем столь же необычные выборы. Я имею в виду, что в 2000 году у нас было что-то к этому близкое и растянутое на долгое время. Но сейчас экстраординарно то, насколько поляризована страна. Экстраординарен стиль президента и его попытки сохранить власти и в некотором смысле делегитимизировать результаты выборов, какими бы они ни были.

Euronews: На этой неделе мы узнали , что многие американцы отвергли трампизм. Джо Байден выигрывал просто за счёт того, что не являлся Дональдом Трампом. Байден вполне может стать вторым по количеству набранных голосов кандидатом в президенты США в истории. Разве это не значит, что Трампа отвергают?

Ян Лессер: Во-первых, была экстраординарно высокая явка избирателей, она приближается к 70%, что по американским меркам огромная цифра. То есть в Европе это было бы нормально, но по американским меркам это очень много. Как бы то ни было, примерно половина страны проголосовала за Трампа. И такое феномен останется, эта поляризация сохранится ещё какое-то время.

Euronews: Когда мы видели на этой неделе Дональда Трампа с его твитами и речами, многие чувствовали, что сама американская демократия находится под угрозой или, безусловно, ей бросают вызов. А вы так чувствуете?

Ян Лессер: По-моему, действительно можно сказать, что демократии бросили вызов. Но я также считаю, что она перенесла это довольно хорошо. При такой высокой явке, экстраординарной по американским стандартам, пока не произошло никаких серьёзных беспорядков на почве выборов. Много политических споров, много экстраординарных действий президента. Но система держится довольно хорошо. Так что многие из этих опасений оказались в некотором смысле необоснованными, даже если стрессы в системе будут сохраняться ещё долгое время.

Euronews: Давайте посмотрим на последствия для внешней политики. Как вы говорите, Америка поляризована, она разделена, результаты голосования оспариваются. Вы знаете внешнюю политику Соединённых Штатов - насколько мы можем на неё полагаться?

Ян Лессер: _Для Европы происходящее в США действительно может иметь очень большое значение. Думаю, нужно считаться с поляризацией в Америке, потому что и в других обществах есть проблемы в отношениях между разными группами. Но на уровне внешней политики, я думаю, мы можем столкнуться с некоторыми очень большими изменениями, причём, вероятно, с такими, какие большинству американских союзников покажутся привлекательными. _