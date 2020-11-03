Трамп против Байдена: президентские выборы в США | Прямая трансляция

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Трамп против Байдена: президентские выборы в США | Прямая трансляцияКомментарии
Авторское право AP-
3 ноября в США проходят выборы президента. В гонке участвуют действующий американский лидер республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.
Трамп не раз выражал уверенность в победе, хотя многие социологические опросы отдают предпочтение его сопернику Джо Байдену, который проведет день голосования в своем родном штате Пенсильвания.
Кроме острой политической борьбы дополнительное напряжение на этих выборах создает непростая санитарная обстановка, и связанное с ней массовое досрочное голосование. В крупных американских городах владельцы ресторанов и магазинов заколачивают окна из опасений манифестаций и беспорядков.
Euronews ведет прямую транслядию происходящих событий.