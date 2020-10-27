Как устроены выборы президента в США?

В американских выборах неважно, кто фаворит гонки. Даже с большинством голосов в кармане и Дональд Трамп, и его соперник Джо Байден, могут проиграть. Так, к примеру, случилось в 2016 году, когда за демократа Хиллари Клинтон проголосовали 48% избирателей, а за нынешнего американского президента всего 46%.

Это потому, что в отличие от большинства других стран, результат президентских выборов в США не зависит от того, кто наберет больше голосов. Победителя определяют так называемые "коллегии выборщиков".

Что такое коллегия выборщиков и как она работает?

Коллегия выборщиков голосует в Колорадо в 2018. David Zalubowski/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Коллегия выборщиков - это группа представителей от каждого из 50 штатов США, они голосуют за президента. Каждому штату отводится определенное количество выборщиков в зависимости от того, сколько человек в нем проживает. В Калифорнии, например, - 55, а в Вайоминге - три.

Как правило, выборщики поддерживают того кандидата, который набрал наибольшее количество голосов в данном штате. Получается, что тот, кто победит по результатам всенародного голосования в Калифорнии, получит еще 55 голосов от коллегии выборщиков.

Чтобы победить, кандидат в президенты должен набрать не менее 270 голосов от коллегии выборщиков. Всего в США 538 выборщиков: 435 представителей от штатов, 100 сенаторов и три дополнительных избирателя от Вашингтона.

Как появилась система коллегии выборщиков?

Дональд Трамп посетил Рашмор - памятник четырем президентам США. Alex Brandon/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Когда в 1787 году отцы-основатели США - группа политиков, которая разработала основы американской государственности, - писали Конституцию, они задумались о том, как правильно выбирать президента и вице-президента страны.

После окончания войны с британской монархией политики были обеспокоены тем, что исполнительная власть может оказаться слишком влиятельной. Историки утверждают, что некоторые из основателей США не доверяли прямой демократии, а остальные беспокоились о соблюдении равновесия между интересами отдельных штатов.

"Кто-то хотел, чтобы президент избирался Конгрессом, а кто-то, чтобы он был независим от него. Конституционный съезд подходил к концу, делегаты устали. В конце концов, они пришли к компромиссу, и решили, что президента должны выбирать штаты, а не Конгресс", - сказал Давид Редлавск, профессор политологии в Университете Делавэра.

Многие историки утверждают, что на американскую избирательную систему также повлияла торговля рабами. Компромисс, найденный во время съезда, позволил южным штатам получить больше голосов на выборах за счет рабов, проживающих на этих территориях. Историки называют это событие компромиссом трех пятых.

Теперь каждый штат избирал определенное число выборщиков, у каждого из которых было два голоса. Выборщик не мог отдать оба этих голоса за людей, проживающих с ним в одном штате. Это ограничение исключало вероятность того, что выборщики будут голосовать только за представителей своего штата. Лицо, получившее большинство голосов, становилось президентом, а занявшее второе место — вице-президентом.

Систему коллегии выборщиков изменили после выборов 1800 года, в ходе которых Палата представителей была вынуждена определить победителя после ничьей между Томасом Джефферсоном и Аароном Берром.

12-я поправка к Конституции, ратифицированная в 1804 году, создала систему, которая используется до сих пор. Избиратели голосуют за президента и вице-президента по отдельности, поэтому несколько кандидатов не могут набрать большинство голосов на президентских выборах.

"Система не была тщатально продумана, она была создана до того, как появились политические партии, так что никто не мог знать, как она будет работать при существовании политических партий и коллегии выборщиков", - сказал Редлавск.

Колеблющиеся штаты

Женщина в маске с надписью "Голосуй!" во Флориде. Chris O'Meara/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

В Соединенных Штатах Америки две основные политические партии - левая Демократическая партия и консервативная Республиканская. Большинство штатов из раза в раз предсказуемо голосуют либо за демократов, либо за республиканцев. В нескольких штатах результаты чаще всего не так очевидны. Как правило, во время предвыборной кампании кандидаты усиленно работают именно там.

К таким штатам в 2020 году относятся, в частности, Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Флорида, Айова и Огайо. Штаты, которые обычно голосовали за республиканцев, такие как Аризона, Северная Каролина и Джорджия, также считаются потенциальными колеблющимися штатами в этом году.

В чем состоят противоречия?

Коллегия выборщиков дает "небольшим штатам гораздо больше власти в выборе президента, чем того требует их население, по сравнению с большими штатами", - считает Редлавск.

Например, в Калифорнии 55 голосов, а в Вайоминге три, несмотря на то, что население Калифорнии примерно в 68 раз больше населения Вайоминга.

Кроме того, коллегии всех штатов, кроме двух, распределяют голоса по принципу "победитель общенационального голосования получает все". "Это означает, что те, кто голосуют за кандидата, не победившего в штате, по сути, не отражены в результатах", - объяснил Редлавск.

Вот почему можно выиграть народное голосование, но проиграть выборы. Однако, несмотря на критику, система вряд ли изменится, поскольку изменение системы требует внесения поправок в Конституцию.