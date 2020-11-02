Эдвард Сноуден подает заявление на получение российского гражданства

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден подает документы на получение российского гражданства. Об этом он заявил в понедельник с своем Twitter.

"После долгих лет разлуки с родителями у нас с женой нет ни малейшего желания расставаться с сыном. Вот почему в эпоху пандемии и закрытых границ мы подаем заявление на получение двойного гражданства США и РФ", - написал Сноуден.

По его словам, он и его жена Линдси Миллс "всегда останутся американцами" и будут воспитывать сына "в соответствии с американскими ценностями, включая свободу высказываний". "Я с нетерпением жду того дня, когда смогу вернуться в Соединенные Штаты, чтобы вся семья воссоединилась", - написал экс-агент АНБ.

В октябре он получил бессрочный вид на жительство в России. По словам его адвоката Анатолия Кучерены, покидать страну он не собирается до тех пор, пока власти США не прекратят уголовное преследование против него.

В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб по слежке по всему миру. Публикации вызвали широкий резонанс. На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. По каждому из пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Сноуден сначала бежал из США в Гонконг, а затем - в Россию.

Президент РФ Владимир Путин подписал в апреле закон, позволяющий получать российское гражданство без отказа от иностранного.