Антифранцузские выступления не прекращаются

Антифранцузская манифестация в столице Бангладеш Дакке собрала не менее 50 тысяч участников. Они откликнулись на призыв радикального движения Хефазат-э-Ислам. Манифестанты попытались приблизиться к посольству Франции, но были остановлены силами полиции на пути к дипмиссии. Этот протестный марш в Бангладеш стал третьим по счету за последние дни.

В целом ряде государств Азии, Африки и Ближнего Востока не прекращаются демонстрации приверженцев ислама, которые считают, что президент Франции Эммануэль Макрон оскорбляет чувства верующих, защищая право СМИ публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда. Манифестанты призывают к к бойкоту французской продукции.

Ранее в интервью катарскому телеканалу "Аль-Джазира" Эммануэль Макрон заявил, что экстремистские силы искажают ислам и от их действий страдают в первую очередь сами мусульмане.

"Эти карикатуры затрагивают все религии, нет рисунков, которые направлены против какой-то одной религии. В обществе необходимо взаимоуважение между людьми. Будучи президентом я не могу ограничивать право на свободу самовыражения из-за того, что результат вызывает возмущение, в ином случае это означает, что я навязываю всей стране моральный или религиозный порядок", — сказал, в частности, Макрон.

На фоне антифранцузских выступлений и недавних терактов в стране усилена защита церквей и школ. На действительную службу срочно возвращены более 3,5 тысяч резервистов национальной жандармерии Макрон предупредил, что власти развернут активную борьбу против сторонников радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций.