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Акция протеста в Торонто

Канадские мусульмане вышли в Торонто на акцию протеста против заявлений президента Франции Эммануэля Макрона. Организаторы заявляют, что их манифестация — мирная, как и их религия. По словам участников, выступив против ислама, французский лидер тем самым выступил против мира.

Сам Макрон накануне осудил антифранцузские выступления в мусульманских странах, назвав это протестную кампанию «недостойной и недопустимой». Он заявил, что его слова были неверно трактованы.

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