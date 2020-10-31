Молдавия накануне президентских выборов

День тишины накануне первого тура президентских выборов в Молдавии. Основная борьба развернется между действующим главой республики Игорем Додоном и бывшим премьер-министром, лидером проевропейской Партии действия и солидарности Майей Санду.

Всего на пост президента Молдавии баллотируются восемь кандидатов. в голосовании могут принять участие около 3,3 млн избирателей, в государственный реестр включены легально эмигрировавшие граждане республике и жители непризнанного Приднестровья.

Президент Центра анализа и предотвращения коррупции Галина Бостан говорит: "Многие знают, что в Молдавии производят вино высокого качества, но это также самая бедная страна Европы, страдающая от коррупции и системы правосудия, которой не доверяют граждане. Судебная система может повлиять на итоги голосования, я до сих пор не слышала, чтобы наша система хотя бы раз осудила коррупцию на выборах".

Ziarul de Garda публикует журналистские расследования и считается одним из самых авторитетных СМИ Молдавии. Алина Раду говорит, что ситуация со свободой слова в стране ухудшилась:

"Можно зайти в любой дом в деревне, включить телевизор и увидеть от 20 до 40 каналов из России, из Москвы, со всей пропагандой. Есть два или три молдавских канала, они почти все находятся под контролем политиков и президента Додона".

Между тем прокуратура Молдавии обещает оперативно реагировать на возможные нарушения в ходе выборов, а проевропейская оппозиция обвиняет власти в намерении сфальсифицировать итоги за счет голосования жителей непризнанного Приднестровья, которые выступают за сближение с Россией.