Созданный в 2001 году конкурс Grand Prix d'Horlogerie de Genève (GPHG) направлен на поощрение самых выдающихся произведений часового искусства и продвижение часового дела во всем мире.

Конкурс 2020 года открылся 31 октября в Женеве, где на суд специально отобранного жюри из 30 экспертов будут представлены 84 часовых шедевра.

Список обладателей наград, включая престижного Гран-При Aiguille d’Or, будет объявлен в четверг, 12 ноября, на 20-й церемонии вручения премии GPHG.