Созданный в 2001 году конкурс Grand Prix d'Horlogerie de Genève (GPHG) направлен на поощрение самых выдающихся произведений часового искусства и продвижение часового дела во всем мире.
Конкурс 2020 года открылся 31 октября в Женеве, где на суд специально отобранного жюри из 30 экспертов будут представлены 84 часовых шедевра.
Список обладателей наград, включая престижного Гран-При Aiguille d’Or, будет объявлен в четверг, 12 ноября, на 20-й церемонии вручения премии GPHG.
Другие No Comment
Бангладеш: в столице страны прошла антифранцузская демонстрация
Мексиканцев не пустят на кладбище
Гватемальцы просят Сан Симона избавить страну от пандемии
Израиль: концерт протеста
Навестить покойников перед локдауном
Раскрашенная Чуальюма
Протесты и столкновения в Багдаде
На церковной службе в Каракасе можно присутствовать, не выходя из автомобиля
Хеллоуин: Трамп без маски, но с двойником
Фестиваль ужаса в Никарагуа
Отель-аквариум в Тайване
Беспилотники вируса не боятся: израильский опыт
Европа: в больницах может не хватить коек
Колорадо: за сутки площадь лесных пожаров увеличилась в шесть раз
Вечерний Лондон украсили китайские фонарики
Минута молчания в парламенте Франции
Когда Мон-Сен-Мишель становится островом
Враждующие партии Кочабамбы подрались на улице
Жизнь на крупнейшей кенийской свалке
Скелет аллозавра продан за рекордную цену в Париже