Ключи от Белого дома "держит" Флорида

Флорида, которую избрал в качестве местожительства Трамп, и где он уже успел исполнить гражданский долг, дает 29 голосов выборщиков.

Этот штат находится на 3-м месте после Калифорнии с ее 55 голосами, традиционно предпочитающей демократов, и Техаса с 38 голосами, не менее традиционно симпатизирующего республиканцам.

Именно поэтому оба кандидата на высший пост в стране появились на митингах во Флориде.

Дональд Трамп источал оптимизм: "Благодаря нашей экономической политике, в Америке самый быстрый рост, самое быстрое восстановление, никакой другой стране наши темпы и не снились".

У Байдена - иная позиция по всем пунктам нынешней предвыборной повестки дня, но сходятся оба кандидата в том, что до 3-го ноября остается 96 часов, и что каждый голос каждого жителя Флориды ценится очень дорого.

Об этом он и заявил вначале прессе, потом и своим сторонникам: "На этих выбораз ставки как никогда, высоки, особенно во Флориде. Все зависит от вас, у вас ключи от Белого дома. И если Флорида предпочтет синий, наш цвет, цвет демократов, игра будет "сделана".

В планах Байдена - выступления в Айове, Висконсине, и Миннесоте, в субботу - кульминационный день в Мичигане, где он появится на сцене со своим бывшим боссом, 44-м президентом США Бараком Обамой.

Трамп в тот же день проведет митинги со своими сторонниками в Пенсильвании, после чего отправится в Джорджию.

Тем временем в досрочном голосовании, как указываетThe Associated Press, уже приняли участие свыше 80 миллионов американцев.