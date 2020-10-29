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Израиль: концерт протеста

В Иерусалиме музыканты Израильского филармонического оркестра выступили перед Кнессетом в знак протеста против решения правительства оставить концертные залы по-прежнему закрытыми. Эта мера была принята в рамках борьбы с распространением коронавируса. За сутки (данные на 28 октября) врачи выявили 795 инфицированных, общее число заболевших превысило 300 тысяч. За 24 часа от COVID-19 скончались 23 пациента. В настоящий момент в Израиле, население которого составляет 9 миллионов человек, лечение проходят более 12 тысяч заразившихся.

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