Нападение в Ницце расследуется как теракт

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции расследует нападение в базилике Нотр-Дам города Ниццы. Жертвами вооружённого ножом неизвестного стали три человека, в том числе одна женщина и пономарь церкви. Открыто дело о покушении на убийство, связанное с терроризмом и с преступной террористической организацией. Нападавший задержан. Его лично пока не установлена.

Базилика Нотр-Дам, самая большая римско-католическая церковь в черте Ниццы, находится в оживлённом районе Жан Медсен. Трагедия произошла около 9 часов утра в четверг. По словам очевидцев, нападающий кричал "аллаху акбар". Полицейские выстрелили в него шесть или семь раз. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в городе продолжается полицейская операция.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози считает инцидент терактом. Об этом он написал в своем "Твиттере". Мэр также сообщил о задержании подозреваемого в убийстве. По данным местных СМИ, он находится в тяжелом состоянии и был отправлен в больницу.

"Ницца, как и вся Франция, и, возможно, больше, чем другие места во Франции, сегодня платит слишком высокую цену, снова став жертвой исламо-фашизма, - сказал Кристиан Эстрози. - Смысл этого деяния не вызывает сомнений, учитывая, что исполнитель не переставал повторять "Аллах велик" даже и и тогда, когда ему оказывали первую медицинскую помощь на месте происшествия. "

Городские власти сообщили, что все храмы в Ницце будут закрыты и помещены под видеонаблюдение. В МВД Франции создан кризисный штаб. Президент Эммануэль Макрон перед свои отъездом в Ниццу собрал членов правительства на срочное совещание.

Создавшуюся ситуацию обсудили и в парламенте страны, который отменил дискуссии по вопросам введения новых карантинных мер.

"Это новое нападение, о котором у меня ещё нет исчерпывающей информации, чтобы ознакомить вас со всеми деталями. Но, несомненно, это ещё одно очень серьёзное испытание, через которое проходит наша страна", - сказал премьер-министр Жан Кастекс.

Депутаты почтили память погибших минутой молчания. Источники в полиции сообщают, что двое из них скончались на месте, а третий - в соседнем баре, где пытался укрыться. Одна из жертв - женщина - была обезглавлена.

Примерно два часа спустя после нападения в Ницце другой неизвестный с ножом и криками "аллах акбар" стал угрожать полицейским в Авиньоне на юго-востоке страны. Когда тот попытался напасть на правоохранителей, они открыли огонь. Злоумышленник скончался на месте.

Позже стало известно и о том, что в Саудовской Аравии совершено нападение на охранника консульства Франции в Джидде. Сотрудник диппредставительства получил легкие ранения. Об этом сообщила полиция провинции Мекка. Нападавший задержан.

В четверг мусульмане празднуют день рождения пророка Мухаммеда. Две недели назад во французском городе Конфлан-Сент-Онорин в столичном регионе Иль-де-Франс был обезглавлен преподаватель истории и географии, который на уроках, посвященных праву на свободу выражения мнений, показывал ученикам известную карикатуру Charlie Hebdo на исламского пророка.