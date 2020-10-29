Корбин сдал партбилет из-за обвинений в антисемитизме

"Днём позора" назвали в руководстве британской лейбористской партии 29 октября, приостановив членство её бывшего лидера Джереми Корбина.

Причиной стал обнародованный доклад Комитета за равенство и права человека (EHRC). Члены этой независимой инстанции лейбористской партии по итогам внутреннего расследования пришли к выводу, что, находясь у руля, Корбин ничего не сделал, чтобы положить конец антисемитизму, дискриминации и преследованию.

Сам 71-летний политик выразил несогласие с выводами независимого комитета: "Масштабы антисемитских инцидентов несколько преувеличены в общественном сознании, - заявил он. - Существование этой проблемы я полностью признаю, поэтому и принял меры, чтобы покончить с ней, ведя процесс по изгнанию антисемитов из партии".

Согласно авторам доклада, в течение многих лет жертвами антисемитизма в рядах лейбористов становились десятки человек, что привело к череде отставок. Бездействий со стороны тогдашнего руководства здесь объясняют "отсутствием политической воли, нежели неспособностью справиться".

"Выводы доклада ясны и однозначны, - отреагировал нынешний глава лейбористов Кир Стармер. - Они не оставляют места для двусмысленности. Документ обнаруживает серьёзные недостатки в руководстве и в том, как велась борьба с антисемитизмом в рядах партии".

Кир Стармер, в апреле сменивший Корбина на посту главы лейбористов, принес извинения за действия однопартийцев. В докладе подчёркивается, что в партии пытались замалчивать жалобы на антисемитизм среди её членов, направляли не получивших должной подготовки людей разбирать их. Те же, кто обвиняли лейбористов в антисемитизме, продвергались организованной травле. Все эти действия регулятор признал нарушениями британского законодательства.