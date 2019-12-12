Джереми Корбин - нетрадиционный политик

Убежденный вегетарианец. Он ездит на работу на велосипеде. И даже его борода - своего рода "форма несогласия" с так называемым Новым лейборизмом - поддержкой рыночной экономики в ущерб идеи социального равенства.

Джереми Корбин - нетрадиционный для Великобритании политик. По мнению экспертов, именно этим он привлекает сегодня широкий круг избирателей, но нередко отталкивает однопартийцев.

В 2015 году он становится во главе лейбористов. А уже 9 месяцев спустя те выступают за его отставку. Представители умеренного крыла обвиняют его в попытка переориентировать партию, придать ей радикальную левосоциалистическую направленность. Этот политический удар оказался для Корбина не смертельным. В сентябре 2016-го он переизбран на пост лидера партии.

Его парламентская карьера стартовала 30 лет назад. До того Корбин приобрел известность как активный профсоюзный деятель. Защита прав рабочих, увеличение социальных пособий, решительная антивоенная риторика. Он был ярым противником участия Великобритании в иракской военной кампании, которое поддержал бывший премьер Тони Блэр.

При этом, самого Корбина, активного критика Израиля, не раз обвиняли в антисемитизме, а также в возникновению соответствующей "токсичной атмосферы" внутри главной оппозиционной партии страны.

Несмотря на это, последние выборы 2017 года называют его относительным успехом . Хотя лейбористам тогда и не удалось занять ключевые посты в кабинете министров, они получили на 30 депутатских мандатов больше, чем в результате предыдущего голосования, и лишили тогдашнего премьера Терезу Мэй абсолютного большинства в Палате общин.

Как и другие политические силы, возглавляемые Корбином лейбористы столкнулись с испытанием "брекситом". В последние годы сам он отошел от былого евроскептицизма и на референдуме 2016 года голосовал против выхода Великобаритании из Евросоюза. Корбин выступает за выработку нового соглашения с Брюсселем и проведение повторного голосования.