Четвёртый по счёту кинофестиваль в Эль-Гуне в самом разгаре. Несмотря на пандемию, в курортный египедский город съехались звёздные участники и гости форума из разных стран.

Одним из самых ярких его событий, по мнению кинокритиков, стал показ картины "Человек, который продал свою кожу" тунисского режиссёра Каутер Бен Ханья. Фильм был включён в конкурсную программу Венецианского фестиваля. А это - знак качества, как и участие в нём Моники Беллуччи. Она воплотила на экране весьма неоднозначный образ, даже сменив для этого цвет волос.

Каутер Бен Ханья, кинорежиссёр:

"Мой любимый этап в создании фильма - пробы. В моей голове уже есть некий образ. И встречаясь с претендентами, я пытаюсь выбрать самого подходящего из них для роли. Когда мне встретился Яхья, а вы знаете, он был не особо известным актером, то я сразу поняла, что он - и есть мой персонаж Сэм Али. Точно так произошло с Моникой Беллуччи".

Это история о молодом сирийце, готовом на всё, лишь бы попасть в Европу и воссоединиться со своей невестой. Он сдаёт свою спину в аренду для татуировок и получает возможность заработать. Перед ним на одной чаше весов - мечта о путешествии, на другой - чувство собственного достоинства и свобода.

Яхья Махайни, исполнитель главной роли:

"В этом фильме есть мощное послание. Оно на уровне подсознания. На передний план выходит мой герой, который по воле случая становится беженцем".

Фильм "Человек, который продал свою кожу" в скором времени выйдет в европейский прокат. Кинофестиваль завершится 31 октября.