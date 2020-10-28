Навестить покойников перед локдауном

Тысячи людей в масках и лицевых щитках, со свечами и гостинцами в руках, пришли в среду на кладбища филиппинской столицы, чтобы навестить любимых покойников. Согласно распоряжению правительства, кладбища 12-миллионной Манилы закроют на День Всех Святых и до 4 ноября. Религиозные обряды в этот день обычно сопровождаются импровизированными семейными сборищами, которые, как опасаются власти, могут подстегнуть распространение коронавируса. Подобные меры в стране с католическим большинством (81 % населения) принимаются впервые. У всех кладбищ были выставлены санитарные посты, проверявшие температуру посетителей, и следившие, чтобы входящие пользовались дезинфицирующим гелем для рук. Ритуал Дня Всех Cвятых идёт из Древнего Рима: в это время принято молиться за усопших, посещая их могилы и зажигая на них свечи.
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