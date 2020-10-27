Трамп/Байден: кто они — друзья и враги США?

Америка прежде всего. С самого первого дня Дональд Трамп поклялся занять более жесткую позицию по отношению к врагам США. Та позиция, которая отражена в некоторых едких "Твиттер"-дуэлях с лидером Северной Кореи.

Но вскоре воинственная риторика уступила место историческому сближению. За время своего президентства Трамп трижды встречался с Ким Чен Ыном.

Дипломатическую оттепель Джо Байден вряд ли продолжит; кроме теплых слов в адрес КНДР не было достигнуто главного — ее ядерного разоружения.

Я думаю, что все наши отношения с Северной Кореей и Корейским полуостровом будут очень сильно отличаться от того, что было в прошлом. Обе страны хотят что-то сделать. Обе страны собираются что-то сделать, и у нас возникла совершенно особая связь Дональд Трамп президент США

В другой стороны, при Трампе отношения США с Китаем достигли самого низкого уровня за последние десятилетия, прежде всего на фоне торговой войны. Но то, что Трамп обвинил Китай в бедах Америки, вызванных коронавирусом, только усилило напряженность, и торговые переговоры теперь заморожены. Байден говорит, что он будет продолжать оказывать давление на Пекин, но через многосторонний подход с участием союзников США.

Но, кажется, позиции обоих кандидатов по отношению к России расходятся сильнее всего. Американская разведка утверждала, что Кремль вмешался в выборы 2016 года. Трамп уверял, что даже если иностранное вмешательство имело место на исход голосования оно никак не повлияло.

Байден дал понять, что будет придерживаться гораздо более жесткой линии в отношениях с Москвой.

Я лицом к лицу дал Путину понять, что мы не собираемся ничего от него принимать. А он [Трамп] щенок Путина Джо Байден кандидат от Демпартии США

Но Байден, похоже, вряд ли обратит вспять одно из знаковых внешнеполитических решений президентства Трампа — перенос американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

В тоже время он будет стремиться восстановить связи Америки с ее союзниками, многие из которых подвергались жесткой критике со стороны Трампа. В конечном счете, для среднестатистического американского избирателя внешние отношения редко стоят в приоритете на выборах, тем более сейчас, когда в стране беспрецедентный кризис в области здравоохранения и экономики.