США vs Китай: в поиске союзников

Сделать Европу своим союзником в противостоянии угрозам, исходящих от набирающего силу Китая, - с такой целью госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Данию. Ранее он встретился с главой британского МИДа Домиником Раабом. По мнению Белого дома, события последних месяцев обострили противоречия, показав всему миру "силу и коварство" Пекина, который "замалчивал вспышку коронавируса, а затем использовал пандемию в своих целях "позорным" образом при поддержке ВОЗ. Обвинения китайских хакеров в попытках украсть данные по медицинским разработкам стало, по словам Помпео, еще одним поводом для Европы задуматься.

Майкл Помпео, госсекретарь США: "Коммунистическая партия Китая уже в течение долгого времени бросает нам всем вызов, воруя интеллектуальную собственность. Мы все время об этом говорим, и это не только американская интеллектуальная собственность была похищена, но также и европейская, что обходится в потерю сотен тысяч рабочих мест".

Ранее свою позицию обозначил Лондон, высказав несогласие с политикой Пекина в Гонконге и отказавшись от использования технологии Huawei в разработке сетей 5 G. "Китайский вопрос" обсуждался и на встрече Рааба со своим немецким коллегой Маасом.

Доминик Рааб, глава МИД Великобритании: "Мы хотели бы хороших отношений с Китаем, но несомненно и в отношениях с Гонконгом, как ведущий игрок мирового сообщества, Пекин должен соблюдать свои международные обязательства и нести ответственность".

Хайко Маас, глава МИД ФРГ: "Что касается Китая, Германия в любом случае будет выполнять одобренные совместно с Францией предложения. Среди них есть меры и решения подобные британским"

Напряжение в отношениях между США и КНР выходит на новый, дипломатический уровень. Китай, сообщают СМИ, рассматривает возможность закрытия генерального консульства США в Чэнду в ответ на действия Вашингтона, потребовавшего свернуть деятельность китайской дипмиссии в Хьюстоне. Ранее Госдеп обвинил дипломатов в Хьюстоне в содействии китайской разведке в похищении медицинских ноу-хау.