Лукашенко увидел в протестующих террористическую угрозу

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь "начинает сталкиваться с террористическими угрозами". Во вторник он снова обвинил протестующих в том, что они действуют по "методичке цветных революций" и подошли к следующему этапу - радикализации, которая уже происходит.

Александр Лукашенко: "Против нас развернули уже не информационную войну, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь".

Массовые народные протесты в Беларуси не прекращаются уже два с половиной месяца. Их участники обвиняют власти в фальсификации итогов президентских выборов в пользу Лукашенко.

25 октября истек срок ультиматума, выдвинутого Светланой Тихановской белорусскому руководству. Ее требования - отставка Лукашенко, освобождение полизаключенных и прекращение насилия, выполнены не были. Оппозиция объявила о начале общенациональной забастовки и пообещала, что она будет только нарастать.

Лукашенко потребовал никого не уговаривать, бастующих рабочих, медиков и госслужащих - увольнять, а студентов - отчислять и отправлять в армию.

Однако ни угрозы, ни жесткие меры силовиков пока не действуют на белорусских манифестантов - они требуют честных выборов.