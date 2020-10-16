Беларусь объявила Светлану Тихановскую в международный розыск

Белорусское Министерство внутренних дел объявило экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую в международный розыск.

Представитель МВД Ольга Чемоданова отказалась комментировать, что инкриминируется Тихановской. "Что касается статьи, по которой она объявлена, - это вопрос к Следственному комитету", - сказала она "Интерфаксу".

Тихановская также числится в базе розыска МВД РФ. Сообщается, что она разыскивается по уголовной статье, но статья УК не конкретизируется. "Интерфакс" сообщил, ссылаясь на информированный источник, что Тихановская разыскивается за призывы к свержению конституционного строя в Беларуси.

В августе в стране прошли выборы президента. ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко, вызвав массовые протесты со стороны несогласных с результатами выборов. Светлана Тихановская и большинство ее соратников покинули Беларусь, обвинив официальные власти в гонениях на оппозицию.