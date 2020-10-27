В чем смысл программы Erasmus для начинающих предпринимателей?

Марко Якуитто — управляющий директор Бельгийско-итальянской торговой палаты. Мы поинтересовались у него, что представляет из себя программа Erasmus for Young Entrepreneur (Erasmus для начинающих предпринимателей).

Что такого уникального в этой программе, и как она помогает начинающим предпринимателям?

— Erasmus для начинающих предпринимателей, на мой взгляд, уникальна, потому что с 2009 года она вносит свой вклад в развитие европейской предпринимательской культуры. Любой начинающий предприниматель может сотрудничать на протяжении от одного до шести месяцев с опытными предпринимателями в одной из европейских стран, участвующих в программе. Они могут научиться управлять компанией, понять бизнес-среду страны, узнать, как расширить свою клиентскую сеть, и, возможно, они также могут приобрести новых деловых партнеров по окончанию программы. Кроме того, они получают ежемесячную финансовую поддержку от 500 до 1100 евро в зависимости от страны. И они поддерживаются посреднической организацией, то есть организацией, которая активно участвует в развитии бизнеса.”

Как вы выбираете участников, и как вы сопоставляете их с опытным предпринимателем?

— Для начинающих предпринимателей очень важно качество бизнес-плана, бизнес-идеи или проекта, который у них есть. Но лично я считаю, что мотивация и целеустремленность также играют большую роль, когда речь заходит о выборе участников.

Кто имеет право участвовать в этой программе?

— В программе мы приветствуем, с одной стороны, начинающих предпринимателей - то есть кандидатов, которые твердо планируют начать свой бизнес или уже управляют компанией в течение трех лет. А с другой стороны, у нас есть предприниматели-тренеры - то есть владельцы или менеджеры малых или средних предприятий с опытом работы более трех лет в управлении компанией. Это очень важно для программы. Нет никаких ограничений по возрасту и бизнес-сектору.

И если мне интересно принять участие в программе, как я могу получить больше информации?

Очень просто. Вы заходите на сайт Erasmus для начинающих предпринимателей. Там вы можете найти полезную информацию об отборе, участии, регистрации. Но если вы все же не найдете необходимую информацию, пожалуйста, свяжитесь с посреднической организацией в вашей стране, и вы вам все расскажут о программе.