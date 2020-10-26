ДНК-нанотехнологии — "бесконечный мир возможностей"

Мы начинаем новую серию рассказов об ангольцах и их проектах, вышедших на международную арену. В этот раз мы находимся в Северной Ирландии, где встретимся с ученым – родом из Луанды - который хочет оставить свой след в мире ДНК.

Доктор Матеуш Вебба да Силва родился в Анголе в 1965 году. Сейчас ему 55 лет, у него есть жена и двое детей — один из них 17-летний сын Рихан. Матеуш живет и работает примерно в часе езды от Белфаста — в тысячах километров от Луанды, где он получил диплом химика. Время, которое Матеуш вспоминает с теплотой.

У нас была действительно хорошая библиотека, я проводил большую часть своего времени именно там. К тому же у нас было много возможностей для практики. Учеба в Анголе в те дни была фантастической с точки зрения профессионального опыта. Я использовал любую возможность, чтобы найти путь в науку, что я и сделал Матеуш Вебба да Силва ДНК-ученый, Ольстерский университет

Матеуш с юных лет знал, что хочет стать ученым. До приезда в Северную Ирландию он получил докторскую степень в Англии и работал в Америке и Швеции. Его сын Рихан также любит науку, но другого рода. Юноша видит себя в области компьютерных наук. По его словам, там есть большой потенциал и много рабочих мест.

Матеуш – ныне признанный ученый – работает в Ольстерском университете, где возглавляет исследования по формированию ДНК - строительных блоков жизни.

ДНК — это хранилище генетической информации. Поэтому, чтобы воспроизвести нас, воспроизвести биологию, мы должны хранить необходимую информацию. ДНК делает это, собирая последовательность строительных блоков, которые формируются самостоятельно. И разгадка того, как это происходит, как это делается, важно для понимания того, как работают живые системы, а также как возникают болезни, и как мы можем с ними взаимодействовать Матеуш Вебба да Силва ДНК-ученый

Под взаимодействием ученый подразумевает создание механизмов, состоящих из ДНК-материалов, которые могут проникать в организм человека и получать информацию извне. Это называется ДНК-нанотехнологией, к которой приковано большое внимание в современном научном мире.

Такие амбициозные идеи, как передача информации непосредственно в мозг, например, с помощью Wi-Fi. Это все еще научная фантастика, но в моей лаборатории мы сейчас, например, структурируем ДНК определенным образом, чтобы ее можно было доставлять в клетки, а затем производить нужные белки, производить терапевтические препараты внутри клетки, например инсулин или что-то подобное Матеуш Вебба да Силва ДНК-ученый

Матеуш присутствовал при установке специального аппарата в университете, где гигантский магнит и радиочастоты анализируют образцы ДНК, выявляя их строительные блоки, как они двигаются и как функционируют. Что помогает ученым воспроизводить природу.

Это очень волнительный период. Опыт работы в областях, связанных с нанотехнологиями ДНК, пониманием того, как структурировать работу с помощью ДНК, позволяет нам применять эти знания в различных сферах в наши дни. Прямо сейчас мы наблюдаем своего рода открытие бесконечного мира возможностей, и люди узнают об этом Матеуш Вебба да Силва ДНК-ученый

Решение научных загадок жизни - вот что движет этим ученым из Анголы. И он не собирается останавливаться на достигнутом.