Дональд Трамп сделал всё, чтобы Хеллоуин в этом году был таким же, как всегда. Встречая с супругой в воскресенье вечером гостей у Белого дома, он не надел маску. Дети же в процессии, которая проходила перед президентом, практически все были в масках. Внимание привлекла маленькая пара: он - блондин в черном костюме и красном галстуке, она - в белом вечернем платье. Приглядевшись, собравшиеся узнали в них мини-копию самого хозяина Белого дома и его супруги. Отсмеявшись, Дональд и Мелания Трамп с удовольствием попозировали с находчивыми гостями. Конфеты тем не менее достались всем без исключения.
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