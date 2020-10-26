Дональд Трамп сделал всё, чтобы Хеллоуин в этом году был таким же, как всегда. Встречая с супругой в воскресенье вечером гостей у Белого дома, он не надел маску. Дети же в процессии, которая проходила перед президентом, практически все были в масках. Внимание привлекла маленькая пара: он - блондин в черном костюме и красном галстуке, она - в белом вечернем платье. Приглядевшись, собравшиеся узнали в них мини-копию самого хозяина Белого дома и его супруги. Отсмеявшись, Дональд и Мелания Трамп с удовольствием попозировали с находчивыми гостями. Конфеты тем не менее достались всем без исключения.