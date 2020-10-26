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Великобритания

Спецоперации на борту нефтяного танкера

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 Ирина Шелудкова
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Танкер, на котором задержаны 7 человек
Танкер, на котором задержаны 7 человек   -   Авторское право  Авторское право Andrew Matthews/PA
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В результате спецоперации на борту нефтяного танкера Nave Andromeda у берегов Англии задержаны семеро человек, которые угрожали экипажу. Судно под флагом Либерии направлялось из нигерийского города Лагос в английский Саутгемптон. После инцидента танкер, полностью загруженный сырой нефтью, встал встало на якорь в проливе Ла-Манш в британских территориальных водах, примерно в шести морских милях от берегов острова Уайт. Министерство обороны Великобритании сообщило, что члены экипажа находятся в безопасности и не пострадали. В целях безопасности другим морским и воздушным судам было запрещено подходить к танкеру на расстояние менее пяти морских миль.

По данным британских СМИ, спецоперация продлилась девять минут. Проводится расследование. По имеющейся информации, безбилетные пассажиры были обнаружены в одном из помещений, члены экипажа пытались запереть их в каюте и возник конфликт.

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