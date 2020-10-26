На церковной службе в Каракасе можно присутствовать, не выходя из автомобиля

В Венесуэле из-за распространения коронавируса были закрыты на семь месяцев большинство храмов. Однако в Каракасе католический священник Джонатан Гонсалес превратил церковную стоянку в место проведения службы. Джонатан проводит мессу каждые 15 дней. Десятки прихожан участвуют в церемонии, не выходя из своих автомобилей. Многие говорят, что посещение мессы в столь сложное время, стало настоящей радостью. На стоянке всего 30 мест, поэтому тем, кто хочет присутствовать на мессе, необходимо заранее зарегистрироваться онлайн. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Венесуэле зарегистрировано более 89 тысяч случаев заражения коронавирусом и свыше 700 смертей от COVID-19.
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