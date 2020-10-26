Протесты и столкновения в Багдаде

В Багдаде снова произошли столкновения демонстрантов с сотрудниками полиции и сил безопасности. Стражи порядка для разгона манифестантов применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. На мосту Аль-Джумхурия, который ведет в "зеленую зону" Багдада, где расположены иностранные посольства и государственные учреждения страны, демонстранты жгли автопокрышки и бросали камни.

Минувшим днем в Багдаде и некоторых иракских провинциях прошли многочисленные акции по случаю первой годовщины широкомасштабных выступлений, охвативших прошлой осенью столицу и отдельные регионы на юге и в центре Ирака. Люди протестовали против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции. За несколько месяцев жертвами столкновений между демонстрантами и силами безопасности стали около 500 человек, несколько десятков тысяч иракцев пострадали.