В Бельгии всё больше школьников учатся дома

Школы в Бельгии в сентябре снова открылись, но некоторые родители предпочитают учить детей дома. Так поступает многодетная мать Миали Кларк, отправленная в самоизоляцию из-за коронавируса. Она дистанционно работает по утрам, а остающуюся часть дня знакомит детей с природой, учит искуству и музыке, старается выполнять с ними школьную программу.

"Это позволяет нам, как семье, проводить больше времени вместе и вести более спокойную жизнь, - говорит Миали. - Я недавно слушала один подкаст о доисторических общинах охотников и собирателей; так они работали по 15-17 часов в неделю. А мы теперь работаем 40, 50, 60 часов в неделю. Нам не удается проводить достаточно времени с детьми, в родном кругу".

Как показало исследование ЮНЕСКО, домашнее обучение не всегда бывает успешным. Оно может проносить неудачи и стресс, особенно детям с особыми потребности и не имеющим доступа к компьютерам.

Во Фландрии образование обязательно, такая его форма легальна, а ходить ли детям в школу — этот вопрос оставлен на усмотрение родителей.

По данным министерства образования этого бельгийского региона, количество детей, получающих уроки вне школы, в нынешнем году величилось на 33%. Министр Бен Вейтс написал Euronews по электронной почте:

«Обучение на дому - это право, гарантированное конституцией, но мы твердо убеждены в том, что интересам детей отвечает посещение школы, - сказал Вейтс. - Наилучшее образование можно получить в классе, если учитель - профессионал и энтузиаст».

Американский блогер Элизабет Ньюкэмп проводит полный рабочий день, преподавая с помощью мужа, нужные дисциплины своим детям.

"Большинство независимых преподавателей не считают, что школа не учит как следует. Они хотят иметь разные варианты, - сказала она. - Я считаю, что важно подходить к этому гибко и ценить время вашего ребенка. Позволить ему читать книгу весь день - это замечательно, потому что детство такое короткое, и основную частую часть жизни человеку придётся продуктивно использовать свое время на работе. Пока же пусть ребенок пользуется возможностью следовать собственным творческим прихотям".

Домашнее обучение является сейчас в Бельгии социальным экспериментом. Переводить на него многих школьников вынуждает панедмия. Только когда коронавирус уйдёт, родители сделают вывод о том, какая система больше всего подходит для образования и нравственного воспитания".