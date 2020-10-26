Рубиться по-рыцарски в Квинсленде

Популярность "Игры престолов" тому причиной или ностальгия по временам рыцарства, так или иначе в австралийском штате Квинсленд растёт популярность средневековых сражений в доспехах.

В местечке Дарлинг-Даунс на юго-востоке штата тренировки проходят три раза в неделю. Здесь можно встретить людей самых разных профессий и возрастов. Кто-то начитался рыцарских романов, кто-то узнал о тренировках из соцсетей, но почти все, раз попробовав, не хотят останавливаться.

"Папа одобряет мой выбор, - говорит 18-летний Клей Арнольд, - считает, что это потрясающе! Мама сначала отнеслась к моему увлечению скептически, но теперь одобряет. Бабушка, правда, пока не приходила посмотреть, она боится".

Специалисты утверждают, что доспехи и техника боя относятся к XVI веку. Но для тренера Джейкоба Доуа главное другое: "У нас есть люди, которые давно занимаются боевыми искусствами, есть те, кто не имеют боевого опыта. Но когда вы видите, как искры летят со шлемов, мечи гнутся, щиты разбиваются, устоять не может никто, это чистый адреналин!"