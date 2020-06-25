Австралия и Новая Зеландия примут ЧМ по футболу среди женщин в 2023 - FIFA

Австралия и Новая Зеландия станут хозяйками Чемпионата мира по футболу среди женщин в 2023 году. Впервые в истории этот турнир пройдёт сразу в двух странах. Их совместная заявка получила 22 голоса из 35 возможных.

На проведение турнира также претендовали Колумбия и Япония, позднее японцы отозвали заявку из-за пандемии коронавируса.

"Проведение Чемпионата мира по футболу среди женщин в Австралии и Новой Зеландии стало бы отражением нашей страсти к женскому футболу и гордой приверженности равенству и справедливости. Это создаст прочный фундамент для развития женского футбола в регионе и за его пределами", - говорится в совместном заявлении премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и его новозеландской коллеги Джасинды Ардерн.

Это также первый женский Чемпионат мира по футболу, на котором выступят 32 сборные. Точные даты его проведения пока неизвестны.

«Совет ФИФА уже решил, что, начиная с Чемпионата мира по футболу 2023 года, в турнире вместо 24 будут участвовать 32 национальные команды. Это окажет ещё большее положительное влияние на развитие женского футбола", - сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Чемпионат мира по футболу среди женщин проходит раз в четыре года. Предыдущий турнир принимала Франция. В финале сборная США обыграла соперниц из Нидерландов.

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