Меньше передвигаться, меньше контактировать: в Испании введен режим повышенной готовности

Коронавирус вынуждает власти европейских стран принимать новые ограничительные меры. В Испании, где с начала пандемии выявлено более миллиона инфицированных, с вечера воскресенья вступил в силу режим повышенной готовности. В королевстве вводится запрет на свободное передвижение людей с 23:00 часов до 06:00 утра. Региональным властям позволено вносить корректировки во временные интервалы, а так же изолировать свои территории.

Педро Санчес, премьер-министр Испании: "Чем дольше мы будем оставаться дома и чем меньше у нас будет контактов, тем в большей степени мы защитим себя, наших близких и в целом общественное здоровье. Эти меры обязательны к исполнению. Все мы знаем, что нам нужно делать. Меньше передвигаться, меньше контактировать, тем самым сокращая возможность заражения коронавирусом. Поэтому, давайте как можно дольше оставаться дома".

В Италии с 26 октября закрываются театры, бассейны, игровые и кино-залы. Прекращается работа точек общепита после шести вечера. С 18 часов разрешена еда на вынос. Комендантский час пока действует в трех областях - Ломбардии, Кампании и Лацио. В Риме десятки ультраправых демонстрантов, недовольных ограничениями, вступили в столкновения с полицией.

Джузеппе Конте, премьер-министр Италии: "Мы не ввели комендантский час (на территории всей страны), нам вообще не нравится это слово. Но мы хотим настоятельно рекомендовать всем гражданам перемещаться только в связи с работой, учебой, или по другим необходимым причинам. Мы так же советуем не принимать у себя людей, которые не являются членами вашей семьи".

В Греции, в районах с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, с трех до пяти часов утра запрещено выходить из дома. Ношение масок обязательно на территории всей страны. В Германии практически остановилась ночная жизнь: клубы, рестораны и бары закрыты. До конца года в стране отменены все массовые мероприятия.