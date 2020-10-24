Отель-аквариум в Тайване

Создателей этого отеля в Тайване вдохновил роман Жюля Верна «Двадцатью тысяч лье под водой».
Пока эти пингвины плывут по прозрачным водяным туннелям, посетители могут наблюдать за их выходками. А в главном аквариуме хозяйничают акулы и разноцветные рыбки.
Океанариум Xpark и роскошный отель Cozzi Blu объединены в одно целое. Морская тема здесь просматривается во всём: от освещения до картин в форме иллюминаторов и прочего декора.
Отходя ко сну в уютных постелях, гости ощущают запах моря, а аквариум можно увидеть даже не выходя из комнаты. Специальный телеканал обеспечивает просмотр в реальном времени всего, что там происходит.
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