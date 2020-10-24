"За всю нашу свободу": в Будапеште прошла акция протеста против политики премьера Виктора Орбана

Тысячи людей в Будапеште, в годовщину венгерского восстания 1956 года, вышли на акцию протеста против политики премьер-министра Виктора Орбана. Марш организовали студенты УТК - Университета театра и киноискусства, но к шествию присоединились и учащиеся других высших учебных заведений, представители неправительственных организаций и оппозиционных партий.

Вот уже более 50-ти дней студенты УТК блокируют здание университета. В августе руководство вуза подало в отставку в знак протеста против создания назначаемого правительством попечительского совета, который, по мнению преподавателей и студентов УТК, ограничивает автономный статус университета.

Аарон Мольнар, актер: "Риторика новых лидеров действительно опасна. Нельзя называть эту прогрессивную и такую классную молодежь террористами. Нельзя не считаться с ней. Правительство не должно направлять на работу в университет бывшего военного, делать грязную работу".

Сообщается, что в манифестации приняли участие около десяти тысяч человек. "Мы доказываем, что совершит революцию возможно" - заявила участница акции. Люди скандировали: "Свободная страна! Свободный университет!"

Золтан Шипошеди, Euronews: "Превратившиеся в лавину протесты были инициированы молодыми актерами и режиссерами, которые забаррикадировали свой университет. Но сегодняшний марш касается не только независимости системы образования, но и вообще политики, проводимой последние 10 лет. Манифестанты требовали свободы для судов, СМИ, а также для неправительственных организаций.