Теория заговора QAnon: демократы США пьют кровь младенцев?Комментарии
Сеть педофилов, поклоняющихся Сатане, во главе с видными представителями Демократической партии, которая якобы похищает, совращает детей и пьет их кровь ради вечной жизни.
Президент Дональд Трамп борется с этой нечистью. Наступит Судный день, а вместе с ним массовые аресты политиков и знаменитостей, среди которых Джордж Сорос, Билл Гейтс, Том Хэнкс и Опра Уинфри.
Этот леденящий душу сценарий, основанный на спорных фактах, — теория, получившая название QAnon, одна из самых невероятных теорий заговора современности. Довольно быстро из виртуального мира в США она перешла в реальный и стала глобальной. Европа не исключение, пандемия Covid-19 только усилила ее распространение.
Плакаты QAnon с изображением ныне известного символа Q впервые появились в Европе во время антикоронавирусных демонстраций в Берлине, Лондоне и Париже. В Берлине ультраправые экстремисты с баннерами QAnon и флагами Третьего Рейха пытались штурмовать здание парламента Германии.
Мы приехали в Констанц на вторую по счету крупную демонстрацию, организованную в Германии с августа 2020 года в знак протеста против правительственных мер по сдерживанию пандемии. Здесь собрались группы всех политических оттенков. Запрет на демонстрацию экстремистских символов был соблюден, но это не коснулось теории QAnon.
Исследователи, изучающие теории заговора, говорят, что пандемия подействовала как катализатор для QAnon из-за ее загадочности и неопределенности, вызванной COVID-19.
Именно так QAnon привлек внимание европейцев с различными идеологиями, которые затем могут по-разному эту теорию заговора преподносить.
Одни - против истеблишмента, другие - против вакцины. Причины антиковидных демонстраций и веры в заговоры частично совпадают.
QAnon теперь перешел в реальный мир, но изначально культивировали эту теорию социальные сети. Количество твитов, связанных с QAnon, выросло с 5 миллионов в 2017 году до 12 миллионов по всему миру в 2020 году, причем Германия в этом списке заняла пятое место, а Великобритания — второе сразу после США. Newsguard, организация, оценивающая надежность информационных сайтов, опубликовала подробный отчет о QAnon в Европе.
Вот содержание одного из твитов: "Аппараты ИВЛ взорвали легкие умерших от коронавируса итальянцев, их органы не снабжались кровью. Они были убиты вирусологами, ВОЗ и вакцинами против гриппа. Рабочий класс – настоящий герой. А теперь просто прекратите это".
QAnon расшифровывается как Q-Anonymous, где Q может быть кем-то в администрации Трампа, или фигурой военной разведки, или офицером высокого уровня безопасности с Q-допуском, требуемым Министерством энергетики США для доступа к сверхсекретной информации о ядерном оружии.
Социальные медиа-платформы приняли меры против распространения QAnon. Twitter заблокировал самые опасные 7000 аккаунтов, но более 93 000 остаются активными. Facebook недавно удалил тематические группы и страницы, а также аккаунты в Instagram, которые ссылаются на QAnon, но теперь актуальная платформа для них — это Telegram.
Дезинформация и недостаток данных лежат в основе методов коммуникации QAnon. Они содержат непроверяемые факты, источники или цитаты. Мы нашли красноречивые примеры в Констанце, хотя большинство участников не относили себя к сторонникам QAnon.
Немецкая полиция отрицает одну из смертей, и нет никаких доказательств, подтверждающих теорию о том, что другие дети умерли от ношения масок.
Один из демонстрантов советует людям не носить маски, но по его словам, "у них должна быть сильная иммунная система, а для этого 2-3 недели нужно принимать витамин D3. Те, кто принимает витамин D3 не умирают. Умирают другие — 98,9%, согласно исследованию в Daily Mail.
Пиа Ламберти, немецкий психолог, проливает свет на причину успеха QAnon.
ФБР определило QAnon как внутреннюю террористическую угрозу. В США QAnon связали с убийством, вооруженным противостоянием и несколькими арестами. В Европе ее сторонники, как правило, придерживаются ультраправых взглядов, особенно в Германии. Эксперты говорят, что есть основания для беспокойства.
QAnon стал мейнстримом в Соединенных Штатах и открыто поддерживается более чем 20 кандидатами от Республиканской партии, баллотирующимися в Конгресс. Президент Трамп не дистанцировался от движения даже за несколько дней до президентских выборов. Исследователи говорят, что QAnon стал слишком опасным, чтобы игнорировать его, даже в Европе.