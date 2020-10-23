Теория заговора QAnon: демократы США пьют кровь младенцев?

Сеть педофилов, поклоняющихся Сатане, во главе с видными представителями Демократической партии, которая якобы похищает, совращает детей и пьет их кровь ради вечной жизни.

Президент Дональд Трамп борется с этой нечистью. Наступит Судный день, а вместе с ним массовые аресты политиков и знаменитостей, среди которых Джордж Сорос, Билл Гейтс, Том Хэнкс и Опра Уинфри.

Этот леденящий душу сценарий, основанный на спорных фактах, — теория, получившая название QAnon, одна из самых невероятных теорий заговора современности. Довольно быстро из виртуального мира в США она перешла в реальный и стала глобальной. Европа не исключение, пандемия Covid-19 только усилила ее распространение.

Плакаты QAnon с изображением ныне известного символа Q впервые появились в Европе во время антикоронавирусных демонстраций в Берлине, Лондоне и Париже. В Берлине ультраправые экстремисты с баннерами QAnon и флагами Третьего Рейха пытались штурмовать здание парламента Германии.

Мы приехали в Констанц на вторую по счету крупную демонстрацию, организованную в Германии с августа 2020 года в знак протеста против правительственных мер по сдерживанию пандемии. Здесь собрались группы всех политических оттенков. Запрет на демонстрацию экстремистских символов был соблюден, но это не коснулось теории QAnon.

Исследователи, изучающие теории заговора, говорят, что пандемия подействовала как катализатор для QAnon из-за ее загадочности и неопределенности, вызванной COVID-19.

Это своего рода мета-заговор, и он включает в себя множество различных идей, теорий, которые очень легко распространяются. Идея государства внутри государства, возглавляемого мировыми элитами и работающее против Спасителей, представленных несколькими героями в мире по главе с Дональдом Трампом и другими, очень легко транслируется. Для французов — Макрон будет описан как пешка глубинного государства, для немцев такой марионеткой будет Меркель Шин Лаббе редактор Newsguard

Именно так QAnon привлек внимание европейцев с различными идеологиями, которые затем могут по-разному эту теорию заговора преподносить.

Одни - против истеблишмента, другие - против вакцины. Причины антиковидных демонстраций и веры в заговоры частично совпадают.

QAnon теперь перешел в реальный мир, но изначально культивировали эту теорию социальные сети. Количество твитов, связанных с QAnon, выросло с 5 миллионов в 2017 году до 12 миллионов по всему миру в 2020 году, причем Германия в этом списке заняла пятое место, а Великобритания — второе сразу после США. Newsguard, организация, оценивающая надежность информационных сайтов, опубликовала подробный отчет о QAnon в Европе.

Вот содержание одного из твитов: "Аппараты ИВЛ взорвали легкие умерших от коронавируса итальянцев, их органы не снабжались кровью. Они были убиты вирусологами, ВОЗ и вакцинами против гриппа. Рабочий класс – настоящий герой. А теперь просто прекратите это".

Мы выявили около 450 тысяч последователей по всей Европе. Специфические аккаунты QAnon, в группах, на страницах в социальных сетях и веб-сайтах. В Европе все началось только в конце 2019 - начале 2020 года, и всего за несколько месяцев этой теории удалось собрать внушительное число последователей Шин Лаббе редактор Newsguard

QAnon расшифровывается как Q-Anonymous, где Q может быть кем-то в администрации Трампа, или фигурой военной разведки, или офицером высокого уровня безопасности с Q-допуском, требуемым Министерством энергетики США для доступа к сверхсекретной информации о ядерном оружии.

Социальные медиа-платформы приняли меры против распространения QAnon. Twitter заблокировал самые опасные 7000 аккаунтов, но более 93 000 остаются активными. Facebook недавно удалил тематические группы и страницы, а также аккаунты в Instagram, которые ссылаются на QAnon, но теперь актуальная платформа для них — это Telegram.

Дезинформация и недостаток данных лежат в основе методов коммуникации QAnon. Они содержат непроверяемые факты, источники или цитаты. Мы нашли красноречивые примеры в Констанце, хотя большинство участников не относили себя к сторонникам QAnon.

Во-первых, я врач. То, что я говорю – медицинские факты. Я не ношу маску и никогда не носил. Это опасно и убивает детей. В Германии три ребенка умерли в основном из-за маски один из демонстрантов

Немецкая полиция отрицает одну из смертей, и нет никаких доказательств, подтверждающих теорию о том, что другие дети умерли от ношения масок.

Один из демонстрантов советует людям не носить маски, но по его словам, "у них должна быть сильная иммунная система, а для этого 2-3 недели нужно принимать витамин D3. Те, кто принимает витамин D3 не умирают. Умирают другие — 98,9%, согласно исследованию в Daily Mail.

Пиа Ламберти, немецкий психолог, проливает свет на причину успеха QAnon.

Распространяя теорию заговора, можно почувствовать себя уникальным. Вы-тот человек, который видит истину. Все другие же наивны, или часть системы, или часть самого заговора. В Германии этот термин очень распространен, он называется "Спящая овца", именно так эти люди называют тех, кто не верит в заговор Пиа Ламберти немецкий психолог

ФБР определило QAnon как внутреннюю террористическую угрозу. В США QAnon связали с убийством, вооруженным противостоянием и несколькими арестами. В Европе ее сторонники, как правило, придерживаются ультраправых взглядов, особенно в Германии. Эксперты говорят, что есть основания для беспокойства.

Вера в теории заговора может привести к насилию, может стать фактором радикализации. По немецким данным, 25% тех, кто имеет этот абстрактный конспирологический менталитет, говорят, что будут использовать насилие для достижения своих целей Пиа Ламберти немецкий психолог

QAnon стал мейнстримом в Соединенных Штатах и открыто поддерживается более чем 20 кандидатами от Республиканской партии, баллотирующимися в Конгресс. Президент Трамп не дистанцировался от движения даже за несколько дней до президентских выборов. Исследователи говорят, что QAnon стал слишком опасным, чтобы игнорировать его, даже в Европе.