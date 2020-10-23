Россельхознадзор может запретить поставку овощей из Азербайджана

Россельхознадзор может запретить поставку овощей из АзербайджанаКомментарии
Россельхознадзор может ввести ограничения на поставки продуктов из Азербайджана, если Баку не усилит контроль за вредителями. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство.
По сообщению ведомства, в азербайжданских овощах и фруктах стали чаще встречаться карантинные для России и других стран-членов ЕАЭС вредители. С начала 2020 года было было обнаружено 76 таких партий. По каждому факту служба направляла нотификации азербайджанским коллегам, подчеркнули в Россельхознадзоре.
Чаще всего вредные организмы находили в поставляемых в Россию томатах. Всего Россельхознадзор зафиксировал 15 случаев. Среди вредителей была обнаружена южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta). Карантинные объекты фиксировались также в сливе, персиках, продовольственном картофеле, яблоках, черешне, нектаринах, гранатах.
"Иностранные коллеги подчеркнули, что расследование по этим случаям проводится, но, по имеющейся в Агентстве информации, этот вредитель отсутствует на территории республики и является карантинным для Азербайджана объектом", - говорится в сообщении Россельхознадзора.
Российское ведомство считает, что это может свидетельствовать о том, что часть поставляемых в Россию из Азербайджана овощей происходит из других стран. Обеспокоенность российского ведомства также вызывает увеличение объема поставляемых томатов по сравнению с 2019 годом.
"Россельхознадзор настоятельно рекомендовал азербайджанскому ведомству усилить контроль за отправляемой на территорию РФ растительной продукцией, - отмечается в сообщении. - В случае дальнейших обнаружений служба будет вынуждена ввести ограничения на ввоз из Азербайджана тех категорий товаров, в которых выявляются карантинные вредные организмы".
Ведомство также запросило у Агентства по пищевой безопасности Азербайджанской Республики подробную информацию о принятых мерах и данные об объемах выращиваемой на территории республики и импортируемой в Азербайджан из других государств продукции растительного происхождения.