"Супермитинг" в поддержку Лукашенко в Минске отменен

Запланированный на 25 октября провластный митинг в Минске, организованный Федерацией профсоюзов, отменен. Сцены на площади Независимости и рядом со стелой "Минск — город-герой" только начали монтировать в четверг - но уже разобраны.

После появления соответствующих сообщений в СМИ, против массового митинга высказался и сам президент страны Александр Лукашенко. Как предполагалось, в воскресенье он должен был выступить перед демонстрантами. Он заявил, что его, прежде всего, волнует вопрос обеспечения безопасности до 300 тысяч белорусов, которые, по его словам, захотели принять участие в акции. По некоторым данным, демонстрантов собирались свозить в Минск со всей страны автобусами и поездами.

Другая озвученная причина нежелания Лукашенко проводить митинг - рост числа заболевших коронавирусом.

"А протестуны по улицам ходят. Мы что, сейчас милицию заберем для обеспечения безопасности? А кто будет контролировать остальную часть? — сказал он. — И самое главное — старики, они рвутся, мы их не удержим. Они все могут заразиться. И этот ковид… У нас будет еще больший ковид, чем в странах вокруг. Поэтому мое мнение на сегодняшний день: нельзя, не надо нам собирать людей".

В то же время, ранее СМИ сообщили о массовом отказе людей ехать на митинг из регионов, которым за это угрожали увольнением.

Именно 25 октября истекает срок "народного ультиматума", объявленного Александру Лукашенко его главной соперницей на августовских выборах Светланой Тихановской. Она призвала своего оппонента до этого времени объявить о своем уходе, прекратить насилие на улицах и отпустить на свободу всех политзаключенных. В противном случае, как говорится в заявлении Тихановской, вся страна мирно выйдет на улицы, и 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.