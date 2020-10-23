Дизайн в чрезвычайной ситуации

Что нужно современному человеку, чтобы пережить стихийное бедствие или другую непредвиденную катастрофу? Такой вопрос задали организаторы участникам британского конкурса "Дизайн года" (Beazley Designs of the Year prize) за несколько месяцев до начала пандемии коронавируса.

Открывшаяся на этой неделе в лондонском Музее дизайна выставка представляет результат. Среди победителей: набор для оказания срочной помощи, самодезинфицирующаяся дверная ручка и жилет от Бэнкси для защиты от ножевых ранений.

"Выставка, на мой взгляд, представляет полную панораму того, на что способен сегодняшний дизайн, - говорит куратор выставки Эмили Кинг. - Настоящий дизайн немыслим без контекста, это - создание формы, цифровой или материальной, чтобы дать ответ реальности".

Созданный в 2015 году в пригороде Лиона стартап Youfactory разделяет этот подход. Работающие здесь молодые дизайнеры считают своей задачей создание облика завтрашнего дня. "Мы живём сегодня в ситуации кризиса, - говорит Жан Нельсон, соучредитель Youfactory. - Много говорится о необходимости вернуть производство во Францию или в другую страну ЕС. Параллельно идёт процесс демократизации дизайна, повышения его доступности. Так что очень скоро к дизайнерам будут обращаться за решением локальных проблем. Всё больше людей будут перенимать методы и способы мышления дизайна".

Что же касается выставки в лондонском музее, представленные здесь 70 экспонатов охватывают широкий спектр направлений: мода, архитектура, цифровые технологии, транспорт, графический дизайн. Полюбоваться на дизайн завтрашнего дня можно в британской столице до конца марта 2021 года.