Мощный, дешевый, смертельный: дизайнерский наркотик убивает венгров

В Венгрии за последние месяцы по меньшей мере десять человек погибли из-за употребления одного из самых опасных дизайнерских наркотиков. Так называемый Bull изначально появился в Китае. В настоящее время вещество распространено в пяти странах Европейского Союза. Bull - мощный наркотик и к тому же дешевый.

Иштван оказался среди тех, кто пристрастился к пагубной привычке. Мужчина (теперь уже бывший наркоман) все еще находится в реабилитационном центре.

"У меня были проблемы буквально каждый день. Я ничего не мог делать из того, что запланировал. Желание что-либо делать возникало только тогда, когда я был под кайфом", - говорит Иштван, который мечтает жить нормальной жизнью - с женой и детьми.

У каждого пациента здесь своя история, но все они искали утешение в наркотиках.

Балаж Козак, терапевт: "Это плохое решение проблем, но они (наши пациенты) считают это решением. Люди таким образом пытаются притупить боль, не столь остро воспринимать то, что их ранит, избавиться от негативных детских воспоминаний, или снизить уровень тревожности (с чем они не в состоянии справиться в обычной жизни). Например, познакомиться с девушкой, или вписАться в компанию, где бы они чувствовали себя своими людьми".

Bull чрезвычайно опасен. Те, кто используют его, могут сойти с ума.

Ибойя Цаку, представитель полиции: "Вполне возможно, что это вещество употребляет много людей, потому что оно очень дешевое. Один пакетик можно разделить на две, или даже три части. А пакетик стоит порядка 500 форинтов (1,4 евро).

Правоохранительные органы Венгрии ведут усиленную борьбу с распространением наркотиков.

Адам Мадьяр, корреспондент Euronews: "Этот подземный переход, возможно является одним из самых опасных в венгерской столице. По словам жителей Будапешта, не так давно наркоманы здесь грабили прохожих. Ситуация с безопасностью улучшилась после того, как полиция начала регулярно проводить рейды".