Цитрусовый рай и хурма, которая "не вяжет": чем гордится Испания?
Благодаря своим разнообразным и богатым землям Испания стала мировой сельскохозяйственной державой. В районе Валенсии мы собираемся исследовать ее потрясающие зеленые и оранжевые пейзажи, омываемые Средиземным морем.
В Испании имеется 24 наименований овощей и 19 фруктов, защищенных местом происхождения. Мы отправились из долины Эбро в Валенсию, чтобы узнать больше о цитрусовых, перце и хурме.
В этом ботаническом саду произрастают более 400 сортов цитрусовых. Висенте Тодоли, арт-куратор и бывший директор галереи "Тейт Модерн", создал уникальный музей под открытым небом в своем родном городе.
Цветущий сад спас землю семьи Висенте от застройки.
По замыслу цитрусы здесь должны воздействовать на пять органов чувств, в особенности это касается экзотических сортов со всего мира.
"Это пальчиковый лайм, он родом из Австралии и используется для приготовления блюд "высококлассной кухни", — рассказывает Тодоли.
"Это цитрон, открытый войсками Александра Македонского в IV веке до Рождества Христова. В нем содержится много антиоксидантов", — отмечает владелец сада.
Это был первый цитрусовый фрукт, завезенный в Европу. Несмотря на то, что его плоды 8 миллионов лет назад произрастали у подножия Гималаев, идеальный климат они нашли в Средиземноморье.
Перцы в банке
В Долине Эбро мы оказываемся в святая святых изысканных консервированных овощей, основанной Петрой Лопес еще в 1940-х годах. Она продавала овощи в банках молодым иммигрантам. Ее внук Кайо Мартинес сохранил страсть к сохранению натуральных вкусов сельской местности.
Сейчас сезон для перцев пикильо, известных своим сладким вкусом и тонкой мякотью. Для создания плантаций традиции объединяются с инновациями.
Внимание к деталям начинается с земли, от посадки семян до ручного сбора урожая. Спаржа, артишоки, фасоль… Все ароматы тщательно сохраняются и экспортируются в 40 стран мира.
Хурма, которая "не вяжет рот"
Валенсийские садоводы на своей плодородной территории нашли место этому восхитительному и экзотическому фрукту — хурме. Сбор урожая идет полным ходом!
Богатые почвы, мягкий климат и редкие осадки делают Валенсию исключительным регионом для выращивания хурмы. Испания - крупнейший в мире экспортер — здесь выращивается 90% национальной продукции. Его местный сорт - это "сокровище", говорит Сирило Арнандис.
В чем секрет этого разнообразия? Она без косточек и «не вяжет рот», поэтому ее можно есть как яблоко. Ее сладкий и нежный вкус идет в дополнение к ее богатой питательной ценности — в хурме содержатся танины и антиоксиданты, что, как уверяет Сирило, "делает его плодом вечной молодости".
Витамины, клетчатка, минералы... Этим съедобным сокровищем наслаждаются в 45 странах.