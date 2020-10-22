Цитрусовый рай и хурма, которая "не вяжет": чем гордится Испания?

Благодаря своим разнообразным и богатым землям Испания стала мировой сельскохозяйственной державой. В районе Валенсии мы собираемся исследовать ее потрясающие зеленые и оранжевые пейзажи, омываемые Средиземным морем.

В Испании имеется 24 наименований овощей и 19 фруктов, защищенных местом происхождения. Мы отправились из долины Эбро в Валенсию, чтобы узнать больше о цитрусовых, перце и хурме.

Ботанический сад Висенте Тодоли Euronews

В этом ботаническом саду произрастают более 400 сортов цитрусовых. Висенте Тодоли, арт-куратор и бывший директор галереи "Тейт Модерн", создал уникальный музей под открытым небом в своем родном городе.

Здесь не нужно менять коллекции как в обычных музеях, они здесь меняются каждый день, фрукты растут, созревают, меняется свет... Висенте Тодоли владелец цитрусового сада

Цветущий сад спас землю семьи Висенте от застройки.

Мы хотели отстоять свою землю, во-первых, чтобы защитить ее, а во-вторых, чтобы создать коллекцию, поощряющую исследования цитрусовых не только с ботанической точки зрения, но и с антропологической, гастрономической и медицинской Висенте Тодоли владелец цитрусового сада

По замыслу цитрусы здесь должны воздействовать на пять органов чувств, в особенности это касается экзотических сортов со всего мира.

"Это пальчиковый лайм, он родом из Австралии и используется для приготовления блюд "высококлассной кухни", — рассказывает Тодоли.

Пальчиковый лайм Euronews

"Это цитрон, открытый войсками Александра Македонского в IV веке до Рождества Христова. В нем содержится много антиоксидантов", — отмечает владелец сада.

Цитрон Euronews

Это был первый цитрусовый фрукт, завезенный в Европу. Несмотря на то, что его плоды 8 миллионов лет назад произрастали у подножия Гималаев, идеальный климат они нашли в Средиземноморье.

Перцы в банке

В Долине Эбро мы оказываемся в святая святых изысканных консервированных овощей, основанной Петрой Лопес еще в 1940-х годах. Она продавала овощи в банках молодым иммигрантам. Ее внук Кайо Мартинес сохранил страсть к сохранению натуральных вкусов сельской местности.

Процесс консервирования перцев Euronews

Вот уже в четвертом поколении мы стараемся, чтобы ароматы наших продуктов были как можно ближе к натуральным. Мы хотим, чтобы наши покупатели наслаждались продуктом, как если бы они открывали банку и ощущали себя в долине Эбро Кайо Мартинес директор La Catedral de Navarra

Сейчас сезон для перцев пикильо, известных своим сладким вкусом и тонкой мякотью. Для создания плантаций традиции объединяются с инновациями.

Внимание к деталям начинается с земли, от посадки семян до ручного сбора урожая. Спаржа, артишоки, фасоль… Все ароматы тщательно сохраняются и экспортируются в 40 стран мира.

Хурма, которая "не вяжет рот"

Валенсийские садоводы на своей плодородной территории нашли место этому восхитительному и экзотическому фрукту — хурме. Сбор урожая идет полным ходом!

Хурма Euronews

Богатые почвы, мягкий климат и редкие осадки делают Валенсию исключительным регионом для выращивания хурмы. Испания - крупнейший в мире экспортер — здесь выращивается 90% национальной продукции. Его местный сорт - это "сокровище", говорит Сирило Арнандис.

Отличительная черта в том, что это дерево-абориген, которое самопроизвольно родилось в районе Риберы в результате нескольких мутаций, результатом который стал этот замечательный плод — ярко-красная хурма Сирило Арнандис президент DOP Kaki Ribera del Xúquer

В чем секрет этого разнообразия? Она без косточек и «не вяжет рот», поэтому ее можно есть как яблоко. Ее сладкий и нежный вкус идет в дополнение к ее богатой питательной ценности — в хурме содержатся танины и антиоксиданты, что, как уверяет Сирило, "делает его плодом вечной молодости".

Витамины, клетчатка, минералы... Этим съедобным сокровищем наслаждаются в 45 странах.