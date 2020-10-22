Налёт на банк в Зугдиди: заложники освобождены

Заложники, захваченные злоумышленником в грузинском городе Зугдиди, освобождены. Их жизнь вне опасности.

Преступник скрылся и разыскивается полицией. Появившаяся в среду вечером информация о его задержании официального подтверждения не получила. Инцидент расследуется по статьям "Разбой", "Противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия" и "Захват заложника".

В среду днём неизвестный мужчина воравался в дание Банка Грузии в Зугдиди. Взяв в заложники сотрудников и посетителей, он потребовал , чтобы ему принесли деньги (500 тысяч долларов) и обеспечили безопасный выход из здания.

Heroes are ordinary people who make themselves extraordinary. It is impossible to show my respect and admiration to this man, Police chief of my hometown #Zugdidi

A man who swapped himself for hostages to save lives of civil, innocent people. pic.twitter.com/9ceN9cvx4M — Nina (@suntime12_WH) October 21, 2020

В руках злоумышленника оказались около 30 человек. Позже он стал их понемногу отпускать, а затем покинул банк на автомобиле (предположительно с деньгами). Детали освобождения остальных заложников не уточняются.