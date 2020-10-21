Захват заложников в Грузии

Вооружённый мужчина захватил заложников в грузинском городе Зугдиди. По предварительным данным, он пришёл в отделение банка Грузии с автоматом и гранатой, потребовал встречи с менеджером, а позже - полмиллиона долларов.

По информации портала "Курьер", в здании остаются по меньшей мере несколько сотрудников финансового учреждения. Полиция прибыла на место, получив сигнал об ограблении. Примерно два часа спустя правоохранители вывели из здания пятерых заложников. Об этом сообщает местное телевидение. По данным СМИ, в настоящий момент их допрашивает полиция.

Правоохранительные органы эвакуировали жителей близлежащих домов, очевидцы сообщают, что слышали звуки стрельбы.

По данным, которые приводит "Рустави-2", преступников может быть двое. Несколько заложников смогли сбежать, они рассказали, что нападавшие разрешили уйти пожилым людям, остальных заставили встать на колени. В числе заложников как сотрудники банка, так и посетители. Одна из сбежавших сотрудниц банка рассказала, что утром в отделении находились как минимум 50 человек.

МВД Грузии объявило о возбуждении уголовного дела по факту разбоя и захвата заложников.

Мы будем обновлять это сообщение с появлением новой информации.