Лауреатами премии Европарламента имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» стали 10 деятелей белорусской оппозиции. Среди них - жёны кандидатов в президенты Светлана Тихановская и Вероника Цепкало, а также координатор предвыборной кампании Мария Колесникова.

Объявивший об этом в Брюсселе парламентский председатель Давид Сассоли написал в твиттере: "На их стороне то, чего грубая сила никогда не победит, - правда".

Три женщины представляют Координационный совет, созданный после президентских выборов. Европарламент не признал тогда переизбрание Лукашенко, а в Беларуси с тех пор проходят акции протеста.

Церемония их награждения состоится а в Брюсселе 16 декабря.

"Я очень рада, что мы получаем такую награду, - сказала Тихановская, находясь в Дании. - Это награда не только для меня, это награда для белорусского народа, потому что теперь мы - единый организм, который борется против режима".

Бывший премьер-министр Литвы, а ныне евродепутат Андрюс Кубилюс предвидит усиление международной изоляции Минска:

"Это сигнал не только для Лукашенко, но и для господина Путина в Москве, который всё ещё поддерживает Лукашенко, - сказал Кубилюс. - Я думаю, что это большая ошибка политики Москвы".

Беларусы в третий раз удостены премии имени советского академика и диссидента. В 2004 году её получила национальная ассоциация журналистов, а в 2006 году - Александр Милинкевич как лидер демократической оппозиции.