Пластика больше, чем рыбы: что делать с морским мусором?

Хорватский "остров жизненной силы" — Лошинь — настоящий магнит для туристов и культовое место дикой природы Адриатики. Но как и многие прибрежные зоны, эти кристально чистые воды страдают от морского мусора.

Ежегодно 8 млн тонн пластика попадает в мировой океан. Загрязнение наносит ущерб биологическому разнообразию, распространяя болезни и токсины по всей пищевой цепи.

"Призрачная рыбалка"

Сбором мусора, накопившегося за многие годы в живописной гавани, занимаются местные аквалангисты. При погружении мы видим такую картину – морское дно завалено мусором – от бутылок и пластиковых стаканчиков до обломков разбитых лодок.

На дне бытовые отходы, в основном, пластик, нейлон, все то, что может находиться на пляже. Из-за ветра это все оказывается в море. И тогда возникает вопрос: кто будет все это убирать? Нено Старчич дайвинг-инструктор Sub Sea Son

На морском дне зачастую обнаруживают старые рыболовные сети и клетки – неожиданная, но не удивительная находка.

Подсчитано, что пятая часть всех рыболовных снастей в европейских морях теряется или намеренно выбрасывается. Разлагаются они веками и составляют четверть всего морского мусора в Европе.

Обнаружить такие брошенные сети в море и поднять их на поверхность — дело не из легких. Этот ущерб для морской фауны известен как "призрачная рыбалка".

Они как ловушка для многих морских организмов – они в них запутываются. А этот конкретный тип сети сделан из нейлона – пластика, который превращается в микропластик. Его частицы в конечном итоге оказываются в нашем организме Елена Баста Институт морских исследований и охраны голубого мира

Поиск "сетей-призраков" и другого морского мусора можно упростить при помощи новых технологий. Исследователи из европейского проекта "marGnet" работают в Хорватии и Италии, где тестируют систему подводного сканирования высокого разрешения.

По сути, это гидролокатор, но расположен он не на лодке, а прямо на морском дне. Сканер вращается на 360 градусов – в итоге мы получаем карту морского дна с точностью до сантиметра Федерико Риккато исследователь-эколог

В планах – использовать эту технологию для картографирования основных мест загрязнения, которые потом могут быть очищены командами профессиональных водолазов. Это поможет сделать подводную уборку более эффективной и менее затратной.

Акустический сканер способен обнаруживать объекты под водой в радиусе 150 метров, передавая результаты в режиме реального времени.

В этой части Хорватии воды Адриатики – кристально чистые, но та же технология может быть столь же эффективной в мутных водах – как например в Венецианской лагуне в Италии, куда мы отправились в рамках проекта Green Tomorrow.

Венецианская лагуна без пластика

Высокие приливы зачастую смывают мусор с венецианских улиц прямо в знаменитые каналы – но местные власти и активисты борются с этой проблемой.

В Венеции, как и в других прибрежных городах по всему миру, мероприятия по уборке мусора стали ежегодной традицией. Эта волонтерская акция поддерживается местными и международными организациями: в прошлом году Евросоюз в партнерстве с ООН мобилизовал более 40 000 добровольцев почти в 80 странах для участия в кампании #EUBeachCleanup.

"Венецианская лагуна без пластика" — одна из многочисленных местных групп, участвовавших в акции в этом году. Одни добровольцы поднимали на поверхность мусор из исторических каналов, в то время как другие собирали то, что принесло на берег ветром и течением.

Отправившись на лодке на остров Мурано, известный своим стекольным производством, мы находим менее заметную его часть заваленной мусором. Помимо уборки, активисты круглый год занимаются информированием общественности.

Я думаю, самое важное – приблизить людей к проблеме мусора, к тому, как мы относимся к окружающей среде и попытаться восстановить ту прерванную в современной цивилизации связь между человеком и природой. Это ключ к большим изменениям – гораздо большим, чем очистка маленького кусочка лагуны Давиде Полетто "Венецианская лагуна без пластика"

Как переработать морской мусор?

По замыслу исследовательского проекта "marGnet" – одного из инициаторов этой акции, пластиковые отходы, которые нельзя было предотвратить, должны, по крайней мере, рассматриваться как ценное сырье.

Мешки с мусором, которые мы везем с Мурано, не обязательно должны оказаться на мусоросжигательном заводе или свалке. Нам покажут, как его можно переработать.

За одну такую акцию по уборке в Венеции эта ассоциация собрала почти три тонны мусора, в том числе сотни килограммов пластика.

Собранный мусор отправляется в Sintol, маленькую компанию близ Турина, которая специализируется на пиролизе: их устройство-прототип разлагает пластик при температуре в 400 градусов по Цельсию без кислорода.

Пиролиз – единственный известный сегодня способ переработки смешанных отходов без предварительной обработки. Как вы уже видели, мусор загружается в том виде, в котором он был извлечен из моря Джан Клаудио Фауссоне соучредитель Sintol

Пластик плавится в сырую пиролизную нефть, которую затем можно переработать в топливо - так рыбаки, например, могут превращать свои старые сети и любой пластик, собранный в море, во что-то полезное для них. По словам соучредителя Sintol, при переработке сырой пиролизной нефти получается легкое топливо для быстрых двигателей, которые можно установить на лодках.

Есть надежда, что совместная работа исследователей, активистов и общества в целом, сможет противостоять одной из самых быстрорастущих угроз мировому океану. Если нам не удастся остановить волну морского мусора, то через три десятилетия в мировом океане будет больше пластика, чем рыбы.