Пластика больше, чем рыбы: что делать с морским мусором?

Хорватский "остров жизненной силы" — Лошинь — настоящий магнит для туристов и культовое место дикой природы Адриатики. Но как и многие прибрежные зоны, эти кристально чистые воды страдают от морского мусора.
Ежегодно 8 млн тонн пластика попадает в мировой океан. Загрязнение наносит ущерб биологическому разнообразию, распространяя болезни и токсины по всей пищевой цепи.
"Призрачная рыбалка"
Сбором мусора, накопившегося за многие годы в живописной гавани, занимаются местные аквалангисты. При погружении мы видим такую картину – морское дно завалено мусором – от бутылок и пластиковых стаканчиков до обломков разбитых лодок.
На морском дне зачастую обнаруживают старые рыболовные сети и клетки – неожиданная, но не удивительная находка.
Подсчитано, что пятая часть всех рыболовных снастей в европейских морях теряется или намеренно выбрасывается. Разлагаются они веками и составляют четверть всего морского мусора в Европе.
Обнаружить такие брошенные сети в море и поднять их на поверхность — дело не из легких. Этот ущерб для морской фауны известен как "призрачная рыбалка".
Поиск "сетей-призраков" и другого морского мусора можно упростить при помощи новых технологий. Исследователи из европейского проекта "marGnet" работают в Хорватии и Италии, где тестируют систему подводного сканирования высокого разрешения.
В планах – использовать эту технологию для картографирования основных мест загрязнения, которые потом могут быть очищены командами профессиональных водолазов. Это поможет сделать подводную уборку более эффективной и менее затратной.
Акустический сканер способен обнаруживать объекты под водой в радиусе 150 метров, передавая результаты в режиме реального времени.
В этой части Хорватии воды Адриатики – кристально чистые, но та же технология может быть столь же эффективной в мутных водах – как например в Венецианской лагуне в Италии, куда мы отправились в рамках проекта Green Tomorrow.
Венецианская лагуна без пластика
Высокие приливы зачастую смывают мусор с венецианских улиц прямо в знаменитые каналы – но местные власти и активисты борются с этой проблемой.
В Венеции, как и в других прибрежных городах по всему миру, мероприятия по уборке мусора стали ежегодной традицией. Эта волонтерская акция поддерживается местными и международными организациями: в прошлом году Евросоюз в партнерстве с ООН мобилизовал более 40 000 добровольцев почти в 80 странах для участия в кампании #EUBeachCleanup.
"Венецианская лагуна без пластика" — одна из многочисленных местных групп, участвовавших в акции в этом году. Одни добровольцы поднимали на поверхность мусор из исторических каналов, в то время как другие собирали то, что принесло на берег ветром и течением.
Отправившись на лодке на остров Мурано, известный своим стекольным производством, мы находим менее заметную его часть заваленной мусором. Помимо уборки, активисты круглый год занимаются информированием общественности.
Как переработать морской мусор?
По замыслу исследовательского проекта "marGnet" – одного из инициаторов этой акции, пластиковые отходы, которые нельзя было предотвратить, должны, по крайней мере, рассматриваться как ценное сырье.
Мешки с мусором, которые мы везем с Мурано, не обязательно должны оказаться на мусоросжигательном заводе или свалке. Нам покажут, как его можно переработать.
За одну такую акцию по уборке в Венеции эта ассоциация собрала почти три тонны мусора, в том числе сотни килограммов пластика.
Собранный мусор отправляется в Sintol, маленькую компанию близ Турина, которая специализируется на пиролизе: их устройство-прототип разлагает пластик при температуре в 400 градусов по Цельсию без кислорода.
Пластик плавится в сырую пиролизную нефть, которую затем можно переработать в топливо - так рыбаки, например, могут превращать свои старые сети и любой пластик, собранный в море, во что-то полезное для них. По словам соучредителя Sintol, при переработке сырой пиролизной нефти получается легкое топливо для быстрых двигателей, которые можно установить на лодках.
Есть надежда, что совместная работа исследователей, активистов и общества в целом, сможет противостоять одной из самых быстрорастущих угроз мировому океану. Если нам не удастся остановить волну морского мусора, то через три десятилетия в мировом океане будет больше пластика, чем рыбы.