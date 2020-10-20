Видео 360: хорватские дайверы навели на дне порядок

Ежегодно миллионы тон мусора оказываются в океане, что приносит огромный ущерб экологии, экономике и нашему здоровью.

Пластик — наиболее распространенный и проблемный вид морского мусора. Разрушаясь в море, он превращается в микропластик, который попадает в пищевую цепь человека.

Рыболовные снасти составляют 27% от всего морского мусора в Европе. Потерянные и выброшенные рыболовные сети – потенциальная ловушка для морских животных и источник химического загрязнения, разрушительного для многих видов.

Подсчитано, что в Мировом океане скопилось более 150 миллионов тонн пластика. И примерно 8 млн тонн прибавляется ежегодно.

В Евросоюзе пластик составляется более 80% прибрежного мусора. Его половина – это предметы одноразового использования.

Процесс распада пластиковых пакетов в океане занимает от 10 до 20 лет, полвека для пенопластовых стаканчиков и 450 лет для пластиковых бутылок.

Наиболее часто извлекаемый предмет при очистке пляжа — это окурки сигарет. Они выделяют большое количество токсинов, а их не поддающиеся биологическому разложению фильтры превращаются в микропластик.

Евросоюз и другие международные организации считают морской мусор проблемой мирового масштаба. В ответ ЕС запретил одноразовые пластиковые изделия, для которых есть устойчивые альтернативы. На союзном уровне приняла стратегия в отношении пластика, меняющая способ разработки, использования, производства и переработки пластмассовых изделий на основе безотходного экономического подхода.

Статья подготовлена в рамках проекта Green Tomorrow на канале Euronews.