В Евросоюзе готовится зелёная реновация. Так в Брюсселе называют ремонт и обновление жилых домов, общественных зданий, произведственных помещений с тем, чтобы они меньше способствовали изменению глобального климата. Таких недостаточно экономичных объектов, потреблящих слишком много энергии, испускающих тепло или углекислый газ, загрязняющих окружающую среду, в ЕС насчитывается 35 млн.

Довести эту цифру до нуля к 2030 году и при этом поднять экономику и уменьшить безработицу рассчитывает исполнительный вице-председатель Еврокомиссии:

«Эта стратегия откроет огромные возможности для того, чтобы наши города и сельская местность стали краше, а люди могли немедленно приступить к работе, - сказал Франс Тиммерманс. - Это одна из сфер, где можно совместить долгосрочную цель с краткосрочными немедленными результатами. Это оказывает положительное влияние на малые и средние предприятия, потому что на них ложится весь ремонт. Это положительно скажется на качестве нашего жилья, зданий, школ и т.д".

Еврокомиссия поставила задачу резко сократить выбросы углекислого газов. Они происходят в основном в результате сжигания топлива на транспорте, в домах или на электростанциях. На здания в ЕС приходится 40% потребления энергии и 36% парниковых выбросов.

Зелёная реновация позволит создать к 2030 году только в строительстве 160 тыс рабочих мест. Представитель этой отрасли указывает на её выгоду для всех:

"Есть две перспективы, - говорит Седрик де Меес. - Во-первых, с точки зрения людей, которые живут в квартирах, домах, зданиях, реновация приведёт к уменьшению счетов за электроэнергию, они выиграют от прямой ежемесячной экономии. Во-вторых, владельцы зданий получат материальную помощь. Волны реновации по всей Европе будут поощрять экологический ремонт, давать финансовые преимущества, а также прямые субсидии, которые будут стимулировать энергетическую реновацию наших зданий. "

Еврокомиссия также надеется свести к нулю к 2050 году разницу между выбросами углекислого газа и их поглощением. Сотрудник европейского бюро окружающей среды считает, что для этого темпы зелёной реновации нужно с каждым годом утраивать, а не удваивать, как предлагает Брюссель:

«Судя по докладу Европарламента о достижении климатической нейтральности к 2050 году, нам нужно ежегодно сокращать потребление энергии на 3%, а не 2%, - сказал Стефан Ардити. - Так почему мы планируем удваивать, а не утраивать? "

Пока зелёная реновация находится в стадии проектирования. Она будет соперничать за финансирование с мерами по борьбе с коронавирусом и восстановления после пандемии. Стран-члены ЕС должны решить, что важнее.