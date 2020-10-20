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Брюссельское бюро

Еврокомиссия агитирует за "зелёную сделку" стран ЕС

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 Méabh McMahon
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Еврокомиссия агитирует за "зелёную сделку" стран ЕС
Авторское право  Euronews
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Флагманским проектом новой Еврокомиссия стала так называемая «зелёная сделка». Это обязательство стран-членов охранять окружающую среду, производить меньше пластика, перерабатывать больше мусора и участвовать в предотвращении изменений климата.

"Мы хотим быть лидерами в благоприятном воздействии индустрии на климат, экологически чистых технологиях и зелёном финансировании", - объявила Председатель Урсула фон дер Ляйен.

Еще в декабре 2019 года она назвал 50 законов, инструментов и стимулирующих мер, призванных свести в Евросоюзе к 2050 году к нулю разницу между выбросами углекислого газа и его поглощением, иными словами достичь климатической нейтральности.

В числе этих 50 имеются, в частности:

закон о сокращении выбросов на 55% к 2030 году;

план экономики замкнутого цикла, производящей товары многоразового пользования;

программа снижения энергопотребления в жилом секторе;

стратегия перехода более к устойчивому и менее зависимому от химикатов сельскому хозяйству, получившая название “С фермы к вилку».

На то, чтобы помочь более бедным регионам и отраслям со всем этим справиться, будут выделено 100 млрд евро.

"Людей придётся обучать новым профессиям, но это мы делаем уже на протяжении десятилетий, - сказал французский евродепутат Паскаль Канфэн. - Они будут работать, например, на новых линиях по производству электромобилей. А малые и средние предприятия строительного сектора займутся утеплением домов, школ общественных зданий. Это будет означать больше рабочих мест и больше занятости".

Но таким восточноевропейским странам, как Венгрия, Польша и Чешская Республика, достижение к 2050 году углеродной нейтральности обойдётся в миллиарды евро. Вступив в ЕС, в попытке подняться на западный уровень жизни, они зачастую пренебрегали защитой окружающей среды.

Тем временем знаменитая климатическая активистка из Швеции предупредила руководство Евросоюза и его учреждения:

"Ваши отдаленные цели ничего не будут значить, если ваши выбросы будут такими высокими ещё, хотя бы, несколько лет, - сказал Грета Тунберг. - Вы израсходуете весь наш углеродны лимит прежде, чем у вас будет шанс достичь ваших целей на 2030 или 2050 год".

Но по мере ужесточения карантинных меры и обострения экономических проблем, страны-члены ЕС всё с меньшим энтузиазмом относятся к своим обязательствам в отношении климата.

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