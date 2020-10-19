Эрсин Татар - новый лидер турок-киприотов

Президентские выборы в самопровозглашенной Турецкой Республике Северного Кипра завершились победой лояльного официальной Анкаре кандидата Эрсина Татара. Во втором туре Татар, занимающий пост премьер-министра и лидера правящей Партии национального единства, заручился поддержкой почти 52% голосов избирателей. Его конкурент, действующий глава непризнанной республики Мустафа Акынджи, получил чуть более 48%.

В своей победной речи Татар передал греческой стороне острова дерзкое послание: "Мы - голоса турок-киприотов. Мы заслуживаем независимости. Мы бойцы. Мы боремся за существование в рамках Турецкой Республики Северного Кипра. Поэтому и наши соседи на юге, и весь мир должны уважать нашу борьбу за вободу".

Турецкую Республику Северного Кипра признает только Анкара. Единственным законным образованием на разделенном острове мировое сообщество считает управляемую греками-киприотами Республику Кипр.

Проигравший Татару Мустафа Акынджи заявлял, что в случае его переизбрания, он попытается возобновить мирные переговоры с греками. Акынджи признал поражение, которое по его мнению связано с влиянием на избирательную кампанию внешних сил. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто поддерживает Татара. В разгар предвыборного марафона в ходе встречи с Эрдоганом, Татар объявил об открытии доступа туристам Вароши - прибрежного квартала Фамагусты, находящегося в буферной зоне острова. Сорок шесть лет назад из этого города были изгнаны греки-киприоты.