Боливия: на президентских выборах лидирует сторонник Моралеса

Президентские выборы в Боливии по данным экзитполов, уже в первом туре выигрывает сторонник экс-президента Эво Моралеса и бывший министр экономики социалист Луис Арсе. Высший избирательный суд, исполняющий обязанности Центризбиркома, призывал граждан дождаться официальных итогов подсчета голосов.

Находящийся в аргентинской столице Буэнос-Айресе Моралес сказал на пресс-конференции : "Все известные на этот момент данные указывают на победу "Движения к социализму". "Луис будет главой государства".

Поздравила Арсе с победой и исполняющая обязанности президента Жанин Аньес. Сам политик, комментируя состоявшиеся в стране президентские и парламентские выборы, поблагодарил избирателей и заявил о восстановлении демократии.

Основной соперник Арсе - экс-президент Карлос Меса, который возглавляет партию "Гражданское общество".

Выборы были созваны после отмены результатов голосования, прошедшего осенью прошлого года. Тогда победителем был признан Эво Моралес. Его соперник Карлос Меса отказался признавать эти итоги. В Боливии начались протесты на фоне которых Моралес подал в отставку и покинул страну. Новые президентские и парламентские выборы назначили на третье мая, но из-за пандемии перенесли на 18 октября.