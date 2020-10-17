COVID-19 в Европе: возвращение карантина

Итальянцы готовятся к возвращению режима самоизоляции после того, как в субботу число заражений коронавирусом в стране побило прежние рекорды. Многие опасаются ещё большего осложнения экономической ситуации, и так уже резко ухудшившейся во время первого жёсткого карантина.

"Я боюсь введения новых мер, я не думаю, что они нам нужны, потому что мы могли бы жить с социальным дистанцированием и масками. Нет необходимости закрывать все, потому что, если мы не умрем от COVID-19, мы умрем голода", - говорит местный житель.

Жёстким ограничения, введённые в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, вынуждены соблюдать и более половины жителей Великобритании. В полночь пятницы в Лондоне был введен второй уровень опасности, запрещающий людям из разных семей встречаться в закрытых помещениях. Местные власти Большого Манчестера получили предупреждение о возможном введение жесткого карантина от премьер-министра Бориса Джонсона из-за роста числа инфицированных в палатах интенсивной терапии: 90 человек на 12 больниц . Многим это не нравится. Владелец одного из ресторанов говорит:

"Чем дальше на север - тем жёстче меры, и это выводит людей из себя. Вы ничего не можете с этим поделать, потому что последнее слово всё равно остаётся за правительством".

В субботу на рассвете улицы Парижа были непривычно пустынны: во французской столице введён комендантский час с 9 вечера до 6 часов утра. Эта мера распространяется и на 8 других городов Франции, в том числе Лион, Тулузу, Лилль и Гренобль. В четверг во Франции было зарегистрировано более 30 тысяч новых случаев заражения - самый высокий суточный показатель с начала пандемии.

Власти Польши попросили сограждан оставаться по возможности дома и ввели ряд ограничений в крупных городах, чтобы остановить надвигающуюся волну новых случаев инфицирования. Начиная с субботы Варшава и ещё несколько других муниципалитетов объявлены "красной зоной". Все входящие в неё учебные заведения переводятся на дистанционное обучение, рестораны будут закрываться в 9 часов вечера, число людей, находящихся в одно и то же время в магазинах, в транспорте или в церквях сокращено, а свадьбы и другие многолюдные мероприятия и торжества запрещены.