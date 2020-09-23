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Швеция

Успешна ли шведская бескарантинная модель?

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 Anelise Borges
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Успешна ли шведская бескарантинная модель?
Авторское право  Andres Kudacki/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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На улицах шведских городов трудно заметить внешние признаки пандемии, привычные для других городов мира. Так называемая шведская модель борьбы с коронавирусной инфекцией подразумевает отказ от карантинных ограничений в расчёте на выработку у населения коллективного иммунитета естественным путём. Люди не носят масок; магазины, рестораны и учебные заведения здесь никогда не закрывались. Эта стратегия снискала как жестких критиков, так и горячих сторонников.

В самой Швеции она пользуется широкой популярностью:

«В противном случае у нас бы были экономические проблемы. Люди бы сидели без дела, им нечем было бы платить за квартиру, оплачивать счета. От этого бы они впали в уныние. А в этом тоже нет ничего хорошего».

«Большинство стран уже приходят к выводу, что полный карантин проблему не решает».

При этом новые санитарные правила были введены и в Швеции: здесь запрещено собираться вместе больше 50 человек, необходимо держаться друг от друга на безопасной демонстрации и желательно работать из дома.

На первый взгляд результаты шведского эксперимента – не утешительны. Число умерших от ковида здесь значительно выше, чем в соседних Дании, Норвегии и Финляндии. Но при всём при том количество летальных случаев на душу населения здесь всё равно заметно ниже, чем в некоторых европейских странах, в которых вводились самые жёсткие карантинные ограничения.

Мы поговорили с одним из идеологов бескарантинной шведской стратегии, главным эпидемиологом Швеции Андерсом Тегнеллом:

«От этого заболевания мы не сможем полностью избавиться, поэтому наша задача удержать его под контролем. Пока нам это удается. Сейчас в наших клиниках нет новых стационарных больных с ковидом. Наша больничная система не перегружена. Уровень распространения инфекции вполне приемлем. И будем надеется, что с появлением вакцины он станет еще лучше».

Но с точки зрения тех шведов, которым пришлось перенести болезнь, реакция властей на разрастание инфекции не выглядит убедительно. Шесть месяцев спустя после того, как ей был оставлен диагноз COVID-19, Эмма Мартенссон всё еще жалуется на постоянную тахикардию и проблемы с дыханием:

«Я считаю, что нам нужно было быстрее признать опасность, которую несла эта инфекция».

Сейчас, когда во многих странах Европы началась вторая волна коронавирусной инфекции, в Швеции роста числа заразившихся не наблюдается. Это может быть доказательством успешности шведской стратегии. Но окончательный итог можно будет подвести только после прекращения пандемии.